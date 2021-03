Neues Versicherungsjahr für Kleinkrafträder

Für Kleinkrafträder beginnt jährlich am 1. März das neue Versicherungsjahr, ein neues Versicherungskennzeichen in der Farbe blau ist erforderlich. Dem 43-jährigen Fahrzeugführer wurde aufgrund dessen die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Fehlende Zulassung in Deutschland

Lohr. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwoch um 17:20 Uhr im Stadtgebiet Lohr konnten an einem Citroen Kennzeichen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union festgestellt werden. Da der Halter des Fahrzeuges einen ordentlichen Wohnsitz im Inland begründet und das Fahrzeug nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist in Deutschland zugelassen hat, muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

Unfallfluchten - Verursacher gesucht

Lohr. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich am Mittwochmittag zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr ein Fahrzeugführer von der Unfallstelle in der Neubrunnenstraße. Der Verursacher touchierte einen grauen Skoda im Bereich der linken Rückleuchte. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 in Verbindung zu setzen.

Lohr. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte im Zeitraum vom 02.03.2021, 21:00 Uhr bis 03.03.2021, 06:00 Uhr in der Wombacher Straße einen roten Opel. Der dort geparkte Pkw wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

vd/Polizei Lohr