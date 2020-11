Neues BMW landet in Graben bei Neudorf

Am Donnerstag gegen 17.40 Uhr befuhr der Fahrer eines BMWs die MIL 10 von Amorbach in Richtung Neudorf. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der 23-jährige Autofahrer von der Fahrbahn ab und landete in dem Straßengraben. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an dem neuwertigen Fahrzeug in Höhe von mindestens 10.000 Euro, zudem wurden sieben Leitplankensegmente beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug jedoch musste an den Haken genommen und abgeschleppt werden.