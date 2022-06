Neuendorf: Verbotenerweise im Naturpark Spessart gegrillt

Dabei konnte ein Ehepaar festgestellt werden, welches auf Höhe Neuendorf einen Holzkohlegrill bemühte. Zudem wurde mit dem PKW in das Naturschutzgebiet gefahren. Der verantwortliche 42-jährige Mann wurde auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Das Ablöschen des Grills wurde unverzüglich in die Wege geleitet. Nun erwartet dem Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Betäubungsmittel eingeworfen

Lohr. Am Sonntagmorgen, den 26.06.2022, gegen 0:15 Uhr wurde ein 18-jähriger E-Scooter Fahrer in der Sterngasse in Lohr am Main einer Kontrolle zugeführt, nachdem dieser sein Fahrzeug ohne Licht führte. Im Zuge dieser Kontrolle wurden zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Auf Vorhalt ergriff der junge Mann die Flucht und konnte schließlich in der Uhrmachergasse wieder eingeholt werden. Unweit der Festnahmeörtlichkeit wurde zudem ein kleiner Brocken Haschisch aufgefunden, den der junge Mann mutmaßlich auf seiner Flucht wegwarf. Auf Grund der drogentypischen Auffälligkeiten wurde eine Blutentnahme im örtlichen Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Auch beim Führen sog. Elektrokleinstfahrzeuge ist das Fahren unter Betäubungsmittel- oder Alkoholeinfluss untersagt. Dem 18-jährigen Mann erwarten nun Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Straßenverkehrsgesetz.

Radfahrer zum Laufen aufgefordert

Lohr. Am Sonntagmorgen, den 26.06.2022 etwa gegen 03:00 Uhr wurde ein Radfahrer mit Unsicherheiten in der Fahrweise auf Höhe der Oberen Brückenstraße fahrend festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1, 44 Promille. Der für den Straftatbestand Trunkenheit im Verkehr relevante Wert von 1,6 Promille für Radfahrer wurde somit nicht erreicht. Ebenfalls konnten keine Ausfallerscheinungen festgestellt werden. In diesem Fall wäre die Grenze bei 0,3 Promille. Dem 33-jährigen Radfahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden. Ferner wurde der Mann eindringlich belehrt, dass das Führen eines Fahrzeuges im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss keine gute Idee ist. Hier konnte die Polizei präventiv tätig werden und einem etwaigen alkoholbedingten Verkehrsunfall entgegenwirken.

mkl/Polizei Lohr