Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 39-Jährige gegen 13:00 Uhr auf der B 26 in Richtung Lohr, als über ihr ein Greifvogel im Sturzflug auf die Motorhaube und Windschutzscheibe ihres VW prallte und anschließend davon flog. Hierbei wurde die Motorhaube verkratzt und die Windschutzscheibe eingedrückt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Kradfahrer leicht verletzt

Gössenheim. Am Mittwoch gegen 18:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Kradfahrer die B 27 in Fahrtrichtung Gössenheim. Hierbei kam er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer überschlug sich mit seinem Motorrad und kam im Anschluss an einer Böschung zum Liegen. Der 26-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Am Krad Kawasaki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden-Adelsberg, Am vergangenen Sonntag, im Zeitraum von 18:00 bis 21:45 Uhr, parkte eine 59-jährige Autofahrerin ihren Pkw Opel auf einem Parkplatz hinter der Adolphsbühlhalle. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie im Bereich des rechten, hinteren Kotflügels eine Beschädigung (Delle und Kratzer) fest. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein weiterer Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen den Opel geschrammt ist. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Unfall beim Einparken

Gemünden-Langenprozelten, Am Mittwoch gegen 12:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz Tegut/Möbel-Berta zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autofahrerinnen wollten auf dem Parkplatz ein- bzw. ausparken. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei jeweils 500,- Euro.

Aufgrund von widersprüchlichen Angaben der beiden Unfallbeteiligten sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Gemünden. Am Mittwoch gegen 12:15 Uhr steckte ein Schüler in einem Geschäft im Bahnhof eine Packung Panini-Sammelkarten im Wert von 1,50 Euro ein und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Da der Diebstahl beobachtet wurde, wurde der Teenager zunächst der Polizei und dann der Mutter übergeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

Lkw ohne Fahrerkarte

Gemünden. Am Mittwochvormittag, gegen 09:00 Uhr, wurde ein Lkw-Fahrer in Gemünden zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass der Lkw ohne Fahrerkarte gefahren wurde. Den 60-jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz.

