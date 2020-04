Neue Betrugsmasche - Falscher Schlüsseldienst kassiert 120 Euro

Ein Geschäftsinhaber aus Lohr am Main wurde bereits am 07. April Opfer eines Betrügers. Er wurde von einem etwa 60 Jahre alten Mann angesprochen. Dieser erklärte ihm, dass er von einem Schüsseldienst aus Karlstadt sei und 3 Nachschlüssel für einen benachbarten Geschäftsinhaber angefertigt habe. Da dieser nun vermutlich aufgrund der derzeitigen Beschränkungen nicht erreichbar sei, bat er sein Opfer, die Schlüssel entgegen zu nehmen und den dafür fälligen Betrag in Höhe von ca. 120 Euro auszulegen. Der Mann stimmt dem zu und erhielt für seine Zahlung eine Quittung. Bei der späteren Übergabe der Schlüssel an seinen Nachbarn wurde dem Mann dann gesagt, dass es keinen Auftrag für die Schlüssel gab und er somit wohl Opfer eines Betruges wurde.

Erheblicher Sachschaden durch Wildunfall

Rechtenbach. Ein Lkw-Fahrer hatte am Donnerstagnacht unliebsamen Kontakt mit einem Wildschwein. Er befuhr die B 26 von Rechtenbach in Richtung Aschaffenburg. Kurz vor der Landesgrenze erfasste er mit seinem Lastwagen frontal ein querendes Wildschwein. Das Tier war sofort tot. An dem Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr