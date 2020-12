Navi und Werkzeugmaschinen gestohlen

Des Weiteren wurden aus einem unverschlossenen Schuppen eines Privatgrundstücks in der Grafschaftsstraße ein Winkelschleifer der Marke Makita sowie ein Rotationslaser der Marke Bosch gestohlen. Das Diebesgut beider Fälle hatte einen Wert von ca. 1000 Euro. In dieser Nacht war gegen 2.30 Uhr eine männliche Person in einem Anwesen in der Straße „Am Wüstenacker“ aufgefallen. Der Unbekannte bewegte sich im Garten und auf der Terrasse eines Anwesens.

Es wurde jedoch weder eingebrochen noch etwas gestohlen. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Tatzusammenhang zwischen der verdächtigen Person und den Diebstählen nicht aus. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Rechts-vor links missachtet - Unfall in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw mit 7000 € Sachschaden kam es am Dienstagabend. Gegen 20:50 Uhr befuhr die 35-jährige Lenkerin eines Citroen C 3 die Echterstraße in nördlicher Richtung. An der Kreuzung zur Ludwigstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golf und es kam zur Kollision. Allerdings trug die 60-jährige, ortsfremde Golf-Fahrerin auch zum Unfall bei. Sie war in der Ludwigstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung gefahren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Unfallgeschehen aufgrund des Wintereinbruchs

Marktheidenfeld und Umgebung, Lkr. Main-Spessart Vergleichsweise wenig Arbeit hatten die Beamten der Polizeiinspektion Marktheidenfeld aufgrund des Schneefalls in der vorletzten Nacht und den Morgenstunden. Witterungsbedingt aufgrund schneebedeckter Fahrbahn ereigneten sich vier Verkehrsunfälle.

Um 06.50 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Tiefenthaler Höhe. Dort musste ein Pkw-Fahrer wegen eines querstehenden Lkw bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 18-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1500 €.

Hier kam es zu kürzeren Rückstaus in beiden Fahrtrichtungen. Ins Rutschen kam ein Autofahrer, gegen 07.00 Uhr, als er in Wiebelbach von der Röttbacher Straße in die Kreuzwertheimer Straße abbog. Dabei rammte er ein Verkehrsschild. Der Schaden beträgt ca. 2000 €.

Bei zwei weiteren Unfällen im morgendlichen Berufsverkehr auf der Kreisstraße MSP 43 bei Birkenfeld und der MSP 36 im Bereich von Kreuzwertheim rutschten die Fahrerinnen mit ihren Autos in den Straßengraben. Dabei entstand jeweils geringer Sachschaden.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld