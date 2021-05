Eschau: Navi führt Autofahrerin mitten in den Wald - im Rückeweg festgefahren

Sie wollte von Collenberg nach Wildensee fahren und folgte dabei strikt den Anweisungen des Navigationsgerätes. Zweifel an der Geeignetheit der Strecke für Pkw kamen ihr erst, als sich ihr VW auf einem Rückeweg unverrückbar festgefahren hatte. Die verständigte Polizeistreife musste einen Teil der Strecke zu dem Fahrzeug zu Fuß zurücklegen, da mit ihrem Fahrzeug ein Durchkommen nicht möglich war. Auch für einen Abschleppdienst erschien es zu riskant, diese Strecke bei der einsetzenden Dunkelheit schadenfrei zu befahren. Daher musste die 19-jährige Fahrerin den Wagen über Nacht zunächst stehen lassen.

Mit stillgelegtem Fahrzeug unterwegs

Wörth. In der Nacht zum Sonntag wurde in der Landstraße ein Mercedes zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung fiel den Beamten auf, dass die Kennzeichen entstempelt waren. Es stellte sich heraus, dass der Wagen wegen fehlendem Versicherungsschutz bereits stillgelegt war. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle abgestellt. Die 20-jährige Schülerin, die damit unterwegs war, erwartet nun eine Anzeige.

Torkelnder Radfahrer

Erlenbach am Main. In der Nacht zum Sonntag sollte ein Radfahrer überprüft werden, der ohne jegliche Beleuchtung vor einer Streifenbesatzung die Miltenberger Straße überquerte. Nach der Anhaltung fiel den Beamten auf, dass es der Radler nicht mehr schaffte gerade zu stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,87 mg/l Atemalkohol. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.