Nasses Laub auf Straße: Motorradfahrer stürzt bei Hösbach

Der 39-jährige Motorradfahrer hat die Staatsstraße in Richtung Hösbach-Bahnhof gegen 04.00 Uhr befahren. Auf nassem Laub geriet der Mann ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Mit einer Platz- / Risswunde im Gesichtsbereich und diversen Prellungen wurde der Motorradfahrer durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Unfallflucht auf der Autobahn – Zeugen gesucht

KREIS ASCHAFFENBURG. Eine 35-Jährige war am Freitagabend zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr mit ihrem schwarzen Seat Leon von der A45 kommend über die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Den Angaben zufolge war die Fahrerin in diesem Bereich durch einen unbekannten Pkw touchiert worden und nach einer Drehung ihres Fahrzeugs mit der Außenleitplanke kollidiert. Am dem Seat mit Chemnitzer Zulassung waren Schäden auf der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden.

Die einschlägige Unfallstelle konnte bislang nicht ausfindig oder näher eingegrenzt werde. Daher werden Zeugen gebeten, die zur fraglichen Zeit im Bereich der A45 zwischen Alzenau und dem Seligenstädter Dreieck in Fahrtrichtung Aschaffenburg bzw. auf der A3 zwischen dem Seligenstädter Dreieck und der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost etwaige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Auto in Parkhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Am Freitag, im Zeitraum von 8 Uhr bis 14 Uhr wurde ein blauer BMW der "1er" Reihe, der in der Parkgarage am Schlossplatz abgestellt war, beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher verließ das Parkhaus in der Treibgasse, ohne eine weitere Schadensregulierung anzustoßen. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Geparkten Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Ein grauer BMW der 3er Serie war von Donnerstagnachmittag bis Samstagabend in der Einbahnstraße des Klinikumareals „Am Hasenkopf“ abgestellt. Hier wurde das Fahrzeug im rechten Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Ein Verursacher meldete sich nicht.

Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

HÖSBACH. Im Zeitraum von Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, ist ein bislang Unbekannter mit einem Fahrzeug in den Zaun eines Kfz Betriebs in der Industriestraße gefahren. Der Zaun wurde hierdurch teils aufgerissen, der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall ohne eine weitere Schadensregulierung anzustoßen.

Scheibe eines Kaffeehauses in der Innenstadt beschädigt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang Unbekannter die Fensterscheibe eines Cafés in der Innenstadt beschädigt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitagabend, 21 Uhr bis Samstagmorgen, 6 Uhr hat der Unbekannte die Fensterscheibe des Cafés am Roßmarkt offensichtlich mutwillig beschädigt. Die Scheibe ging zu Bruch, der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

