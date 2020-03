Nagelbrett auf Pfad bei Dorfprozelten versteckt

Er befuhr einen Trampelpfad. Dort hat ein Unbekannter ein Nagelbrett versteckt. Der Radfahrer konnte einen Sturz vermeiden, es muss glücklicherweise nur der Vorderreifen gewechselt werden. Das Nagelbrett ist ca. 5 x 15 cm groß, die 8 Nägel schauen zu ca. 6 cm aus dem Brett heraus. Es wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Versuchter Einbruch in Gartenhaus

Innerhalb des letzten viertel Jahres wurde in Miltenberg, in einem Schrebergarten am Fährweg, versucht, in ein Gartenhaus einzubrechen. Hierzu wurde das Vorhängeschloß versucht aufzuschlagen. Weiter wurde der Maschendrahtzaun aufgezwickt. Evtl. wurde der Täter hierbei gestört, da das Grundstück nicht betreten wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

vd/Polizei Miltenberg