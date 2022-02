Nägel unter Autoreifen in Alzenau gelegt

Nachdem die Nägel zum rechtzeitig entdeckt wurden, kam es zu keinem Schaden. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Kabelreste in Mömbris gestohlen- Zeugen gesucht

Mömbris-Rothengrund, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 14 Uhr haben zwei bisher Unbekannte Kabelreste aus einem Hofraum in Rothengrund gestohlen. Die beiden Männer waren mit einem Pritschenwagen (rotes Fahrerhaus, blaue Ladefläche) mit MKK-Kennzeichen unterwegs. Sie fragten zunächst erfolglos in der Nachbarschaft nach Altmetall. Anschließend betraten sie einen frei zugänglichen Hof und entwendeten dort mehrere 10 Meter lange Kabelreste. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Wert der Kabel wird auf 200 Euro geschätzt.