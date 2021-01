Nächtliches Lagerfeuer im Niedernberger Wald ruft Polizei auf den Plan

Ein Jäger beobachtete laut Polizei vier Personen, die gegen 1 Uhr in der Nacht gemeinsam im Wald ein Lagerfeuer machten und Alkohol tranken. Dies stellt derzeit einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzes dar. Vor dem Eintreffen der verständigten Streife flüchteten die Personen. Nur noch eine Person konnte im Wald versteckt festgestellt werden. Diese erwartet ein Bußgeldverfahren.

Mit Joint und Marihuana erwischt

Am Freitag gegen 22 Uhr wurde bei der Kontrolle eines Fußgängers in der Erlenbacher Bahnstraße starker Marihuanageruch festgestellt. Der junge Mann hatte gerade einen Joint geraucht. Zudem wurden bei einer Durchsuchung der Person noch wenige Gramm Marihuana aufgefunden.

Alkoholfahrt führt zu Unfall

Wohl ein zu hoher Alkoholkonsum hat am Freitag gegen 19 Uhr zu einem Unfall bei Collenberg geführt. Ein Ford-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße von Mönchberg nach Collenberg. Auf halber Strecke zwischen den Ortschaften kam der Ford in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Grund für den Fahrfehler dürfte wohl die erhebliche Alkoholisierung von über 2 Promille des Ford-Fahrers gewesen sein. An beiden Fahrzeugen entstand ein Blechschaden von mehreren tausend Euro im Frontbereich. Glücklicherweise wurde kein Unfallbeteiligter verletzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, gegen 15 Uhr in Niedernberg hat eine Polizeistreife bei einem Mercedes-Fahrer in der Depotstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Daraufhin wurde beim Fahrer eine ärztliche Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Den Fahrer erwarten eine Geldbuße und ein Fahrverbot.

Unfallflucht

Im Zeitraum vom Donnerstag, 14. Januar auf Freitag, 15. Januar beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Heck eines geparkten Mitsubishi in der Römerstraße in Niedernberg. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am geparkten Auto beträgt etwa 1500 Euro.

Polizei Obernburg/kick