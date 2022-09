Nachttischlampe fängt in Lohr Feuer

Am Mittwochabend ging die Nachttischlampe in einem Lohrer Wohnhaus in Flammen auf. Nach ersten Einschätzungen hatte die Anwohnerin während eines Spaziergangs die Nachttischlampe an gelassen. Diese ging kurz darauf in Flammen auf. Der Vater wurde im Keller wegen des ausgefallenen Stroms und aufgrund des sich ausbreitenden Brandgeruchs auf den Brand aufmerksam. Er konnte den Brand jedoch mit einem Eimer Wasser ablöschen und Schlimmeres verhindern. Anschließend verständigte er sicherheitshalber noch die Feuerwehr, welche jedoch nicht mehr eingreifen musste. Zwei Anwohner wurden vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Durch den Brand entstand lediglich leichter Sachschaden am Inventar. Das Gebäude wurde nicht beschädigt.

Fahrrad am Valentinusberg in Lohr gestohlen

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Bereits über das vergangene Wochenende wurde ein weißes Winora Rad, mit lila Schriftzug, in Lohr am Main entwendet. Das Fahrrad war gegenüber der Gaststätte Felsenkeller, an einem Geländer zum Aufgang der Auferstehungskriche angeschlossen. Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die etwas Verdächtigtes beobachtet haben sich unter 09352/874130 telefonisch o

der per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Auf haltenden Wagen in Lohr aufgefahren

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart An der Obertorkreuzung in Lohr am Main wartete ein 30 jähriger mit seinem Pkw bei Rotlicht. Dies übersah der Fahrer eines Kleintransporters und fuhr auf diesen auf. An beiden Pkws entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten die Fahrzeugführer ihre Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde niemand.

Ohne Führerschein durch partenstein

Partenstein, Landkreis Main-Spessart Am Mittwoch früh kontrollierten Beamte der Lohrer Polizei einen 30 - jährigen Aschaffenburger mit seinem Pkw. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte war der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er war der Aufforderung ein Aufbauseminar zu belegen nicht nachgekommen und hatte auf seine Fahrerlaubnis verzichtet. Nun wird er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Zaun eines Hühnerstalls in Neustadt beschädigt

Neustadt am Main, Landkreis Main-Spessart Den Zaun eines Hühnerstalls knickte ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wohl mutwillig, westlich von Neustadt a. Main, oberhalb der Spessartstraße, um. Der Eigentümer erstattete deshalb Anzeige bei der Polizei. Zeugen die Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich unter 09352/874130 telefonisch oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de an die Polizei Lohr zu wenden.

