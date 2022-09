Nachricht per WhatsApp: Lohrerin überweist Geld an falsche Tochter

Die Anruferin meldete sich bei der 66-Jährigen und gab an, dass sie ihre Tochter sei. Ihr Handy wäre ins Wasser gefallen, deswegen würde sie ein anderes, der Mutter unbekanntes Handy, benutzen. Telefonieren ginge auch nicht. Die 66-Jährige ließ sich in die Irre führen und überwies der angeblichen Tochter einen Geldbetrag in unteren vierstelligen Bereich auf ein Konto. Nachdem ihr Zweifel gekommen war recherchierte sie und stellte fest, dass sie einer Betrügerin auf den Leim ging. Die Ermittlungen werden wegen Betrug geführt.

Unfallfahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss

Partenstein. Am Montag, 19.09.2022, um 09.20 Uhr, kam der 42jährige Fahrer eines Kleintransportes auf der B276 zwischen Partenstein und Lohr von der Fahrbahn ab. Zeugen schilderten, dass der Kleintransporter erst nach rechts auf den Seitenstreifen, hiernach ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich hiernach in der Wiese. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in das Klinikum. Nachdem im Fahrzeug Drogenutensilien gefunden wurden lag der Verdacht nahe, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Es wurde deshalb eine Blutentnahme veranlasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt. Anlässlich der Bergung des Unfallfahrzeuges wurde die B276 für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt.

Meldungen der Polizei Lohr

Einkaufswagen rollt auf Pkw - Verursacher fährt davon

Karlstadt. Am Montag um 15:40 Uhr konnte eine Zeugin auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Würzburger Straße beobachten, wie ein Einkaufswagen auf einen geparkten Pkw rollte. Der Nutzer holte den Einkaufswagen zurück und fuhr dann mit seinem Pkw davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000,- Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353 /97410.

Schwerer Unfall auf der Staatsstraße

Karlstadt-Karlburg. Am Montag um 11:55 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2435 Höhe der Kreisstraße MSP11 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW Golf wollte von Karlburg kommend auf der untergeordneten Straße nach links auf die Staatsstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden grauen Peugeot einer 49-jährigen Fahrerin. Es kam zum Zusammenprall, hierbei wurden beide Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Sie wurden mit Prellungen und Schnittverletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000,- Euro. Die Feuerwehren Karlstadt und Karlburg waren mit insgesamt 32 Kräften im Einsatz.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden. Am Montag gegen 17:50 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP zu einem Verkehrsunfall. Auf Höhe der Klingenmühle trafen im Begegnungsverkehr ein Lkw und ein Pkw VAN aufeinander, wobei es zu einer Spiegelberührung kam. Beide Außenspiegel gingen hierbei zu Bruch. Außerdem wurde die Windschutzscheibe einer nachfolgenden 40-jährigen Renault-Fahrerin durch Trümmer beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Während die Fahrerinnen des VAN und des Renault anhielten, fuhr der Fahrer des Lkw Daimler ohne anzuhalten weiter. Durch die Geschädigten konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs abgelesen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Geparkten Pkw angefahren

Gemünden-Langenprozelten. Am Montag gegen 17:00 Uhr wollte eine 68-jährige Opel-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße einparken. Hierbei streifte sie einen geparkten Pkw VW. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Autofahrer geriet ins Schleudern

Gräfendorf. Am Montag gegen 14:55 Uhr befuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 2302 von Schönau kommend in Richtung Wolfsmünster. Hierbei geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit dem entgegenkommenden Pkw VW einer 83-jährigen Frau zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise alle unverletzt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils ca. 10.000,- Euro. Während der Bergung und Unfallaufnahme waren die Feuerwehren aus Wolfsmünster und Gräfendorf im Einsatz. Die Straße war währenddessen gesperrt.

Meldungen der Polizei Gemünden