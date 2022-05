Kurioser Polizeieinsatz in Lohr: Geflüchtete auf der Suche nach Kochmöglichkeit

Die Sache konnte jedoch sehr schnell geklärt werden. Zwei Frauen aus der Flüchtlingsunterkunft standen vor einem Problem. Der Sohn einer der beiden Frauen hat wohl ein ausgeprägtes Schlafbedürfnis, so dass er öfters die Essenszeiten in der Unterkunft verschläft. Um dem Hunger des Sohnes zu stillen zogen die beiden Frauen los und kauften ein rohes Hühnchen. Allerdings bedachten sie nicht, dass es in der Einrichtung keine Kochmöglichkeit gibt. Sie gingen deshalb von Haus zu Haus und suchten in der Nachbarschaft nach einer Möglichkeit um das Huhn zuzubereiten. Fündig wurden die Frauen bei einer 65-jährigen Frau, die aus dem gleichen Sprachraum wie die beiden Frauen kommt. Die hilfsbereite Frau kochte eine Hühnersuppe und das Problem war gelöst. Gemeinsamkeiten lösen manchmal Probleme.

Joint geraucht

Pech hatte ein 19-jähriger Mann als er sich am Dienstag, 17.05.2022, gegen 11.20 Uhr, auf den Ufersteinen in der Fußgängerunterführung zur Westtangente am Kaibach absetzte. Er hatte sich gerade einen Joint angezündet und nicht bemerkt, dass in seinem Rücken eine Polizeibeamtin auf Fußdienstgang war. Der Beamtin fiel sofort der Marihuana Geruch auf. Der Joint wurde sichergestellt und den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am Dienstag, 17.05.2022, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.10 Uhr, stellte ein 48jähriger Mann sein Auto auf den Parklätzen vor der Fußgängerampel in der Jahnstraße vor dem Zentralen Omnibusbahnhof ab. Ein bislang unbekannter Täter schlug auf die Frontscheibe des Fahrzeugs, so dass diese hiernach einen ca. 30cm langen Riss aufwies. Der Schaden an dem schwarzen hochpreisigen SUV, einem AMG Mercedes, wird auf min. 1500 Euro geschätzt.

Zeugen die im fraglichen Zeitraum eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr in Verbindung zu setzen. Tel.-Nr. 09352/87410 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Streit zwischen Lebenspartnern eskalierte

Seinen Fortgang fand ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann am 17.05.2022, gg. 19.00 Uhr, in der Steinbacher Straße. Die Polizei wurde bereits am Abend des Montags gerufen weil es zum Streit zwischen der 39jährigen Frau und dem 37jährigen Mann kam. In der Folge wurde dem Mann ein polizeiliches Kontaktverbot erteilt. Allerdings half das nicht.

Der 37jährige suchte die Wohnung der Frau auf und machte sich an der Waschmaschine zu schaffen. Dabei wurde er vom Vater der 39jährigen beobachtet. Dieser verständigte sodann die Polizei. Als die Streifenbeamten das Mehrfamilienhaus betraten verließ der 37jährige unbemerkt das Haus und flüchtete. Auf seiner Flucht schlug er noch die Frontscheibe des väterlichen Fahrzeugs ein und den Außenspiegel ab.

Die Flucht fand ihr Ende als die Streifenbesatzung ihn hinter der Kirche in der Franz-Kraus-Straße aufspürte. Er hatte sich in einer Hecke versteckt. Er war mit etwa zwei Promille deutlich alkoholisiert. Die Nacht verbrachte er schließlich in der Haftzelle der Polizei Lohr.

Quelle: Polizei Lohr/ lady