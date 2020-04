Nachbarn beobachten Unfallflucht in Hörstein

Am Opel entstand hierbei vorne links eins Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der Fahrer entfernte sich darauf von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Vorgang wurde von einem aufmerksamen Nachbarn beobachtet, der das Kennzeichen des Fahrzeugs aufschrieb. Die Polizeiinspektion Alzenau hat nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Im Laufe des 26.04.2020 wurde ein schwarzer Audi A6, der in der Neu-Isenbugrer-Straße geparkt war, vorne links angefahren. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt nun wegen dem Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Vorfahrtsunfall in Kahl

Am Montag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Ford in der Freigerichter Straße in Richtung Alzenauer Straße. An der Kreuzung Am Christnersee übersah ein 61-Jähriger mit seinem Audi den vorfahrtsberichtigten Ford beim Rechtsabbiegen und es kam zur Kollision. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro am Heck, am Audi wurde die Frontstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Unfall wurde von der Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen. Dem 61-Jährigen erwartet ein Bußgeldbescheid wegen Schädigung eines Verkehrsteilnehmers unter Missachtung der Vorfahrt.

Polizei Alzenau/ienc