Nachbar in Offenbach mit Messer im Treppenhaus bedroht - 42-Jähriger kam in Fachklinik

Kurz nach 14 Uhr meldete sich ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses der Waldstraße (240er-Hausnummern) und gab an, dass er soeben von einem Anwohner, mit dem es zuvor zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, mit einem Messer bedroht wurde. Er habe seine Tochter dabei und sei vor die Haustür geflüchtet. Der 42-Jährige Bewohner des Hauses habe sich in seine Wohnung zurückgezogen. Nach mehreren kommunikativen Kontaktversuchen in die Wohnung des Tatverdächtigen hinein, griffen letztlich Spezialkräfte kurz nach 19 Uhr zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Spritztour eines Zwölfjährigen endet an der Gartenmauer

Offenbach (tl) "Früh übt sich" dürfte sich ein erst zwölf Jahre alter Junge am frühen Dienstagmorgen gedacht haben, als er mit seinen zwei Freunden eine Spritztour im Stadtteil Bieber unternahm, die letztlich, nach Flucht vor einer Polizeistreife, an einer Gartenmauer und mit leichten Blessuren endete. Das Kind schnappte sich offenbar die Schlüssel zu einem Renault Mégane, der nach ersten Erkenntnissen einem Bekannten gehören dürfte, setzte sich ans Steuer und fuhr mit seinen beiden 11 und 14 Jahre alten Freunde durch ein Wohngebiet. Eine aufmerksame Polizeistreife wurde hierauf gegen 0.30 Uhr aufmerksam und wollte das Auto für eine Kontrolle anhalten. Der Jüngling trat aufs Gaspedal und versuchte vor den Beamten zu flüchten. In einer Linkskurve verlor er jedoch die Kontrolle über das für ihn ungewohnte Fortbewegungsmittel, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und seine Fahrt jäh von einem Betonsockel einer Gartenmauer beendet wurde.

Die Drei versuchten dann zu Fuß zu flüchten, allerdings konnten sie rasch gestellt werden. Nicht nur die leichten Prellungen und Schürfungen, die sie sich durch den Unfall zuzogen, auch die Erkenntnis, dass sie mit dem Vorfall und dem damit angerichteten Schaden von etwa 1.000 Euro keine wirklich gute Idee hatten, dürften den Jungs hoffentlich eine Lehre gewesen sein. Letztlich wurden sie mit eindringlichen Worten an die Erziehungsberechtigten übergeben. Auf den Halter des Fahrzeugs kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Ermittlungen nach Raub auf Marktmitarbeiter

Offenbach (tl) Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt derzeit wegen eines Raubüberfalls, der sich am gestrigen Abend im Stadtteil Bürgel zugetragen haben soll. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Langstraße hatte über Notruf mitgeteilt, dass er gegen 21.40 Uhr ausgeraubt worden sei. Das Raubgut, eine mittlere vierstellige Summe Bargeld in einem schwarzen Beutel, wollte der 32-Jährige in dem Moment zur Einzahlung bringen. Auf dem Weg dorthin habe ihm ein Unbekannter, der nicht weiter beschrieben werden konnte, auf den Kopf geschlagen und sei im Anschluss mit dem Geld geflüchtet. An der Fahndung waren zwischenzeitlich mehrere Streifenwagen beteiligt. Die genauen Tatumstände und Hintergründe sind noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In dem Zusammenhang bitten die Ermittler des Fachkommissariats 11 unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise von aufmerksamen Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf und zu beteiligten Personen machen können.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen