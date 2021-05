Nach zwei Einbrüchen in Aschaffenburg sucht die Polizei Zeugen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Apotheke in der Landingstraße ein und entwendete Münzgeld aus den Registrierkassen. Anschließend trat der Einbrecher wieder die Flucht an. Der hinterlassene Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro übersteigt den Entwendungsschaden deutlich.

Ebenfalls gewaltsam drang ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zu Montag über die Eingangstüre in eine Metzgerei in der Aschaffstraße (Damm) ein und machte sich an den beiden Kassen zu schaffen. Auch hier entnahm der Einbrecher das Wechselgeld und flüchtete im Anschluss an die Tat. Er hinterließ ebenfalls einen hohen Sachschaden, der den Entwendungsschaden weit übersteigt.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 06021/857-0 zu melden