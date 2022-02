Nach zehn Jahren: Aschaffenburger Polizei nimmt mutmaßlichen Sex-Verbrecher fest

Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Am Donnerstag hatten Beamte der Kripo Aschaffenburg den Tatverdächtigen verhaftet, nachdem das Gericht zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte. Der heute 39-Jährige steht in Verdacht bereits 2012 in mindestens zwei Fällen junge Frauen aus sexueller Motivation heraus angegriffen zu haben. Die damals 22 und 24 Jahre alten Frauen hatten sich gegen die überfallartigen Attacken jeweils körperlich zur Wehr gesetzt und lautstark um Hilfe gerufen, sodass der mutmaßliche Tatverdächtige von ihnen abgelassen hatte und zu Fuß geflüchtet war. Die Übergriffe hatten sich im Brentanoviertel - genauer gesagt im Juli 2012 in der Gutenbergstraße und im Oktober 2012 in der Willigisstraße - ereignet.

Im Rahmen der Ermittlungen hatten die Ermittler Ausdauer bewiesen. Die bei der Spurensicherung damals gesicherte DNA konnte nun dem 39-Jährigen zugeordnet werden. Eine bei dem Tatverdächtigen entnommene DNA-Probe wurde rechtsmedizinisch untersucht und stimmt offensichtlich mit den damals gesicherten Spuren überein. Aktuell wird geprüft, ob der Mann auch für andere Sexualdelikte als Täter in Frage kommt.

Untersuchungshaft erlassen - Weitere Ermittlungen nötig: Die Polizei hat am Donnerstag nicht nur den Haftbefehl gegen den Mann vollzogen, sondern auch seine Wohnung nach Beweismitteln durchsucht. Der Tatverdächtige wurde noch am gleichen Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den erlassenen Haftbefehl, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der sexuellen Nötigung in zwei Fällen, weiter aufrechterhielt. Der 39-Jährige wurde inzwischen an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiter andauernden Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, durchgeführt.

ASCHAFFENBURG. Eine junge Frau wäre in der Nacht zum Donnerstag beinahe einem Sexualtäter zum Opfer gefallen. Ein Mann war der Frau in ihr Haus gefolgt, hatte sie zu Boden gedrückt und begrapscht. Glücklicherweise hörte ein Nachbar die Schreie der Frau. Der Täter ergriff darauf die Flucht.

Die Frau hatte gegen 2 Uhr auf dem Nachhauseweg vom Freihofsplatz ihr Haus in der Gutenbergstraße betreten. Als sie die Haustüre schließen wollte, folgte ihr ein Mann. Er drückte die Frau zu Boden und berührte sie unsittlich. Das Opfer schrie laut um Hilfe und biss ihrem Angreifer in die Hand.

Als ein Bewohner aus dem Erdgeschoss rief, was denn da los sei, rannte der Mann in Richtung Gabelsberger- und Südbahnhofstraße davon. Der Zeuge nahm mit einer weiteren Person vergeblich die Verfolgung auf. Auch die Fahndung der Polizei führte zu keinem Erfolg. Möglicherweise ist der Unbekannte in ein Taxi gestiegen.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank. Er hat hellbraune wellige Haare. Er verlor auf seiner Flucht schwarze Boxershorts, die er möglicherweise über dem Kopf getragen hatte. Von ihr erhoffen sich die Ermittler DNA-Spuren. joe

Nach dem Über­fall auf ei­ne jun­ge Frau am Wo­che­n­en­de im Aschaf­fen­bur­ger Bren­ta­no­vier­tel hat die Po­li­zei das Fo­to ei­nes Ruck­sacks ver­öf­f­ent­licht, der in der Nähe des Ta­t­orts ge­fun­den wur­de. Der brau­ne Cord-Ruck­sack könn­te dem Se­xual­tä­ter ge­hö­ren.

Wenn nicht, so könnten Hinweise auf seinen Eigentümer zu neuen Erkenntnissen in dem Fall führen, der in Verbindung mit einer ähnlichen Tat stehen könnte, die sich im Sommer in der Nähe ereignet hat.

Das bestätigte Polizeisprecher Andreas Luxem gestern auf Nachfrage. Demnach schließen die Ermittler nicht aus, dass der Maskierte, der am Samstag um 2.35 Uhr die Frau vor ihrer Haustür in der Willigisstraße umstieß und begrapschte, bereits in der Nacht zum 26. Juli eine junge Frau in der Gutenbergstraße überfallen hat. Damals war der Täter seinem Opfer in den Hauseingang gefolgt. In beiden Fällen schrien die Frauen um Hilfe und wehrten sich heftig, so dass der Mann flüchtete. Beide Male wurde der Täter als etwa 1,80 Meter groß beschrieben.

Zeugen beschrieben ihn nach dem jüngsten Fall als schmächtig. Er soll kurze Haare und einen auffälligen Pullover getragen haben: kräftig rot mit drei breiten schwarzen Querstreifen auf der Brust, die sich über die Ärmel fortsetzen. Zwischen den schwarzen Streifen verlaufen dünnere weiße.

Die Polizei sucht nun einen Passanten. Der wies einen Zeugen, der den Täter zu Fuß bis zur Schweinheimer Straße verfolgte, an der Brentano-Grundschule darauf hin, dass der Mann in die Pestalozzistraße gerannt sei. Die Ermittler fragen auch, ob Anwohnern in den vergangenen Monaten ein Mann aufgefallen ist, der sich nachts scheinbar ziellos herumtreibt. Und: Gibt es möglicherweise weitere Opfer? JhR