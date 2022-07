Nachdem es in den Mömbiser Ortsteilen Hemsbach, Angelsberg und Molkenberg am 19., 20. und 23. Juli zu insgesamt fünf Bränden in einem Waldgebiet gekommen ist, sucht die Kripo Aschaffenburg nach zwei Zeugen, die in der Nähe des Brandes in Rappach-Molkenberg gesehen worden sind.

Wie bereits berichtet, waren am Dienstag bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst im Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr insgesamt drei Mitteilungen über Brände in den Waldgebieten von Hemsbach und Angelsberg eingegangen. Die örtlichen Feuerwehren begaben sich umgehend vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Am Mittwochvormittag, gegen 06:00 Uhr, mussten die Löschmannschaften erneut zu einem Brand im Waldgebiet bei Molkenberg ausrücken. Am Samstag, den 23. Juli, kam es zu einem weiteren Brand auf einer Wiese und einer Ackerfläche im Bereich Rappach-Molkenberg.

Im Zuge der Ermittlungen durch die Kripo Aschaffenburg gingen Hinweise auf zwei Zeugen ein, die sich am Mittwochmorgen, den 20. Juli, gegen 06.10 Uhr im Bereich des Brandes am Ortsverbindungsweg Rappach-Molkenberg aufgehalten haben sollen. Für die weiteren Ermittlungen sind die Aussagen der beiden Personen von großer Wichtigkeit. Sie werden daher darum gebeten, sich bei der Kripo Aschaffenburg unter der unten genannten Telefonnummer zu melden.

Beschrieben wurden die Männer wie folgt:

Person 1:

Männlich,

Glatze

Näherte sich mit einem grauen oder blauen Fiat Panda bzw. Mercedes A-Klasse von Rappach kommend der Brandstelle



Person 2:

männlich,

ca. 55-60 Jahre alt,

ca. 170-175 cm groß,

weißes schütteres Haar mit Halbglatze,

bekleidet mit einer dreiviertel langen schwarzen Hose und blauem T-Shirt

Diese Person wurde direkt am Brandort beobachtet, wie sie während der Löscharbeiten Fotos machte.

Wer in den genannten Waldgebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder wer Hinweise zu den gesuchten Zeugen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Nach Brand in Waldgebiet Stockstadt - Kripo ermittelt - Brandstiftung möglich

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach dem Brand eines großen Waldstücks zwischen der bayerisch-hessischen Landesgrenze vor rund einem Monat hat inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg die weiteren Untersuchungen zur Ursache des Feuers übernommen. Die Brandfahnder ermitteln wegen eines möglichen Brandstiftungsdelikts.

Waldbrand zwischen Stockstadt und Babenhausen

Wie bereits berichtet, hatte die Aschaffenburger Polizei die Ermittlungen zur Ursache des Waldbrandes vom 23. Juni zunächst aufgenommen. Der Brand in einem Waldstück im Bereich der B26 hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr aus dem gesamten Landkreis Aschaffenburg und dem benachbarten Babenhausen in Hessen zur Folge. Das Feuer hatte sich damals auf eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern ausgebreitet, bevor es gelöscht werden konnte.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg die Ermittlungen zur Entstehung des Waldbrands übernommen. Die Beamten gehen nunmehr von einem Brandstiftungsdelikt aus, bei dem menschliches Handeln als Ursache in Frage kommt. Inwieweit sich das Feuer aufgrund von Fahrlässigkeit entzündet hat oder vorsätzliche Brandlegung zu Grunde liegt, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Unfallschaden an geparktem Pkw - Verursacher unbekannt

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Am Montagnachmittag hat ein Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen Mercedes gegen 13.00 Uhr am Waldbrunnenweg geparkt. Als er am Dienstagmorgen gegen 06.15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der Fahrertüre und am linken vorderen Radkasten fest. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt. Er fuhr offenbar einfach weiter, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Sachschaden am Mercedes dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro belaufen.

Mögliche Unfallzeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Mit Fahrzeug gegen Mauer gestoßen und geflüchtet - Unfallzeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagvormittag ist ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr gegen die Mauer eines Privatgrundstücks in der Elzestraße gestoßen. Hierbei entstand an der dortigen Hofeinfahrt ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht. Daher hofft die Polizei nun auch auf Zeugenhinweise.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Fenster an Wirtshaus eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 23.30 Uhr, und Montagnachmittag, 16.30 Uhr, hat ein Unbekannter ein Fenster eines Wirtshauses in der Hofgartenstraße eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf einige hundert Euro belaufen dürfte. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten, wird dringend geben, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Fahrrad entwendet - Wer kann Hinweise geben?

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen hat ein Unbekannter ein Fahrrad entwendet, das im Bereich des Bahnhofs am Giesweg abgestellt und gesichert war. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen 06.30 Uhr und 09.30 Uhr ereignet haben. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls, Typ Copper Head RS, im Wert von etwa 1.000 Euro

Die Polizeiinspektion Alzenau bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06023/944-0.

Altmetall von Privatgrundstück entwendet - Zeugen gesucht!

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Dienstags hat ein Unbekannter alte Elektroleitungen und Heizungsrohre entwendet, die aufgrund von Renovierungsarbeiten im Innenhof eines Wohnanwesens am Sälzerweg gelagert waren. Der Wert des Diebesguts ist bislang noch unbekannt und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Es ist davon auszugehen, dass die Beute zum Abtransport in ein größeres Fahrzeug verladen wurde. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Per Haftbefehl gesucht - 21-Jähriger mit gefälschtem Ausweisdokument auf A3 unterwegs

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmittag haben Autobahnfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach einen mit drei Personen besetzten Pkw kontrolliert, der auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Die Beamten entdeckten auf dem italienischen Ausweisdokument eines Mitfahrers Fälschungsmerkmale. Der Mann wurde daher vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Inzwischen konnte der Beschuldigte zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um einen 21-jährigen Franzosen, der aufgrund eines in Italien begangenen schweren Raubdeliktes zum Nachteil einer Seniorin per Haftbefehl gesucht worden war.

Der 21-Jährige wartet nun auf seine Auslieferung nach Italien, wo ihm im Falle einer Verurteilung eine langjährige Haftstrafe droht.

