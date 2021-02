Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr fanden den Mann leblos in einem Waldstück. Um 15 Uhr war am Samstag eine Mitteilung eines festgefahrenen Fahrzeugs eingegangen. Im Wagen befanden sich noch Einkäufe des Seniors, die er laut Polizei wohl am Freitagabend in Aschaffenburg getätigt hatte. Bei der sofort eingeleiteten Vermissten-Suche waren auch Polizei-Hubschrauber und Suchhunde mit dabei.

Manuela Klebing/Polizei Unterfranken