Nach Verkehrsunfall in Heigenbrücken Drogen sichergestellt

Gegen 20.00 Uhr war der 24-Jährige auf der Staatsstraße 2317 aus Richtung Heigenbrücken kommend in einer scharfen Kurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mit seinem VW Polo überschlagen. Die verständigten Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme schließlich fest, dass der unverletzte Mann in dem Pkw neben 500 Gramm Amphetamin auch rund 100 Gramm Marihuana und eine Kleinstmenge Haschisch transportiert hatte. Auch eine Feinwaage und weitere Utensilien wurden aufgefunden. Die Polizisten stellten das Betäubungsmittel sicher und nahmen den Beschuldigten fest.

Die Vorführung des 24-Jährigen am Mittwoch bei Gericht erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden unterdessen von der Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt.

stru/Polizeipräsidium Unterfranken