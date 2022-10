Nach Verkehrsunfall bei Leider - Vollsperrung der B26

Der Jugendliche befuhr am Montag, gegen 7.40 Uhr, die B26 von Stockstadt in Richtung Aschaffenburg und stürzte im stockenden Verkehr aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt. In der Folge rutschte er hierbei auf den vor ihm fahrenden Volvo auf. Der 15-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte vor Ort durch die Aschaffenburger Polizei, die hierbei durch die örtliche Feuerwehr unterstützt wurde.

Aschaffenburger Polizei hilft Rollstuhlfahrerinin Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei kam am Donnerstagabend einer 65-jährigen Rollstuhlfahrerin zur Hilfe und brachte diese wohlbehalten wieder nach Hause. Der elektrische Rollstuhl der Frau war auf Grund eines leeren Akkus nicht mehr fahrbereit.

Gegen 19:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über die 65-jährige Rollstuhlfahrerin ein, die bereits seit mehreren Stunden vor dem Kinopolis in der Goldbacher Straße stehen würde. Der elektrische Rollstuhl der Frau ließ sich nicht mehr weiter bewegen, da die Räder auf Grund des leeren Akkus blockierten.

Nachdem sich eine Streife der Aschaffenburger Polizei vor Ort ein Bild gemacht hatte, fackelten diese nicht lange. Über Funk wurde der Werkstattbus der Dienststelle organisiert, mit dem die 65-Jährige samt ihrem Rollstuhl wohlbehalten an ihre Wohnadresse transportiert werden konnte.

Dort konnte der Rollstuhl wieder geladen werden. Die Frau war anschließend nicht auf weitere Hilfe angewiesen.

Einbruch in Firmengebäude in Damm - Tresor gestohlen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Bei einem Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen Tresor entwendet und konnten unerkannt flüchten. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach verschafften sich die Unbekannten zwischen Mittwoch, 17:45 Uhr, und Donnerstag, 06:50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude im Schwalbenrainweg und durchsuchten mehrere Büroräumlichkeiten. Mit ihrer Beute, einem Tresor mit noch unbekanntem Inhalt, konnten die Täter unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Nach Ladendiebstahl in Damm - 24-Jähriger in Gewahrsam

ASCHAFFENBURG-DAMM. Nach einem Ladendiebstahl am Donnerstagabend verhielt sich ein alkoholisierter 24-Jähriger derart aggressiv und uneinsichtig, dass er durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei gefesselt werden musste. Im Anschluss verblieb der Mann auf der Dienststelle in Gewahrsam.

Gegen 18:00 Uhr ging die Mitteilung über einen Diebstahl in einer Apotheke am Dämmer Tor ein. Der 24-Jährige wollte sich zu Fuß zunächst entfernen, konnte jedoch durch Zeugen bis zum Eintreffen einer Streife der Aschaffenburger Polizei vor Ort festgehalten werden. Der Tatverdächtige verhielt sich von Beginn an uneinsichtig und aggressiv und verweigerte unter anderem die Angaben seiner Personalien.

Aus diesem Grund sollte der 24-Jährige zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle gebracht werden. Auch hier zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und wollte zu Fuß flüchten, weswegen er durch die Streife gefesselt worden ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille.

Der Mann verblieb über Nacht in Gewahrsam und wurde nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung am Freitag, gegen 07:30 Uhr, wieder entlassen.

Heckscheibe von geparktem Auto in Leider eingeschlagen

ASCHAFFENBURG-LEIDER. Im Laufe des Donnerstagvormittags hat ein Unbekannter die Heckscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Der Nissan befand sich zwischen 07:40 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums in der Stadtbadstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.