Polizei findet nach Unfallflucht Drogen in Heimbuchenthaler Wohnung

Am Ostermontag, gegen 4:40 Uhr, ist die Polizei auf einen beschädigten Skoda zwischen Heimbuchenthal und Neuhammer aufmerksam gemacht worden. Beim Eintreffen der Streife fehlte von der Unfallverursacherin jede Spur. Nachdem Verletzungen und somit eine Gefahr für die mutmaßliche Fahrerin nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde die Frau im Anschluss zu Hause von der Polizei aufgesucht. Hierbei wurde festgestellt, dass sie offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Deswegen wurde im Klinikum Aschaffenburg eine Blutentnahme durchgeführt. Nachdem in der Wohnung der 31- jährigen Beschuldigten deutlicher Marihuanageruch festgestellt worden war, wurde diese mit hinzugerufenem Drogenspürhund durchsucht. Hierbei wurde noch Amphetamin, Marihuana und Haschisch aufgefunden. Die 31-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Unfall am Engländerhaus in Heigenbrücken

Heigenbrücken. Am Sonntag, gegen 13:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Engländerhauses zu einem Verkehrsunfall mit mehreren geparkten Motorrädern. Eine 41-jährige Kradfahrerin startete ihre BMW - hierbei hatte sie offensichtlich einen Gang eingelegt, sodass sie gegen ein abgestelltes Fahrrad fuhr. Dieses fiel gegen eine geparkte Honda welche gegen eine geparkte Indian stieß. Insgesamt entstand so eine Sachschaden von 4.000,- Euro.

Unbekannte randalieren in Hösbacher Garten

Hösbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierten Unbekannte in einem Garten in der Grüntalstraße. Hierbei wurde ein Gartenzaun beschädigt und eine ukrainische Flagge entwendet. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Diebstahls und Hausfriedensbruches aufgenommen, und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Betrunken am Steuer unterwegs

Aschaffenburg. Am Montag, gegen 03:50 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung einen schwarzen BMW im Gegenverkehr auf der Schweinheimer Straße. Dieser sollte einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle zugeführt werden. Als der Streifenwagen wendete, gab der 24-jährige Fahrer des BMW Gas und bog in eine Seitenstraße ab, wo er das Fahrzeug abstellte und mit seiner 22-jährigen Mitfahrerin den Platz tauschte. Im Rahmen der Kontrolle wurde schnell der Grund des Fahrerwechsels festgestellt - der 24-Jährige war deutlich alkoholisiert und stand offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt - ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die 22-Jährige muss auch mit einem Strafverfahren wegen versuchter Strafvereitelung rechnen, da sie durch den Platztausch wissentlich die Strafverfolgung des Fahrers erschwerte. Nachdem Beide über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, mussten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung zur Sicherstellung des Strafverfahrens hinterlegen und konnten anschließend entlassen werden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg