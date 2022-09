Eine Frau hatte am Vorabend ihren weißen VW Up ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Im Laufe des Nachmittags wurde ihr von der Nachbarschaft mitgeteilt, dass an ihrem Up Fahrzeugteile herumliegen. Sie schaute nach und stellte fest, dass ein anderes Fahrzeug an ihren Up gestoßen war. Der Up hatte an der hinteren linken Fahrzeugecke und am linken Hinterrad eine deutliche Beschädigung. Der Schaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher die Straße talwärts in Richtung Waldzeller Straße befuhr. Hierbei kam er zu weit nach rechts und stieß an den geparkten Up. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle blieb seine Radkappe zurück. Die silberne Radkappe gehört zu einem VW. Wer im Unfallzeitraum eine Beobachtung gemacht hat oder wem ein VW mit einem Schaden am rechten Vorderrad/Kotflügel und einer fehlenden Radkappe aufgefallen ist, kann sich mit der Polizei in Lohr in Verbindung setzen.

Die Tel.-Nr. lautet 09352/87410 alternativ die Email pp-ufr.lohr.pi.@polizei.bayern.de

Meldung der Polizei Lohr

Mittelsinn. Am Mittwoch, 29.9., wurde der Polizei mitgeteilt, dass am Pumpenhäuschen des Abwasserzweckverbands Mittelsinn/Obersinn der Zaun beschädigt wurde. Offensichtlich war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren auf der Wiese neben dem Pumpenhaus gegen den Zaun gefahren und hatte vier Pfosten umgedrückt und den Zaun beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei circa 2000 Euro.

Verbotenes Einhandmesser aufgefunden

Gemünden. Am 29.9. wurde in Gemünden beim Betreten des Gerichtsgebäudes bei einem 51-jährigen Mann ein Einhandmesser aufgefunden, welches nicht in der Öffentlichkeit geführt werden darf. Es wurde vom Sicherheitsdienst sichergestellt und wird eingezogen. Auf den Betroffenen wartet ein Bußgeldbescheid.

Meldungen der Polizei Gemünden

Scheibe von Auto eingeschlagen

Retzbach. Am Mittwoch zwischen 14.30 und 15 Uhr wurde am in der Bahnhofstraße geparkten Ford Escort die kleine, dreieckige Scheibe neben der Fahrertüre beschädigt und sie splitterte. Auf Grund des einsetzenden Auto-Alarms konnte eine Anwohnerin zwei männliche Personen beobachten, die sich vom Fahrzeug entfernten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldung der Polizei Karlstadt

Falscher Stellplatz wird teuer

Esselbach. Mit leerer Batterie stellte am Abend des gestrigen Donnerstags ein serbischer Lastwagen-Fahrer sein Gespann vor einer Esselbacher Firma ab. Da sich der gewählte Stellplatz in der Feuerwehrzufahrt zur Brandmeldeanlage befand und der Laster aus eigener Kraft nicht mehr gestartet werden konnte, musste ein Pannendienst das Gefährt wieder flott machen und auf eine geeignete Stelle umsetzen. Neben den Kosten für diese Maßnahme und einem Strafzettel für den Fahrer erwartet die Frankfurter Spedition noch eine Anzeige wegen nicht vorhandenem Versicherungsschutz und der mehrere Monate überfälligen Hauptuntersuchung.

Zahlreiche Wildunfälle

Bereich Marktheidenfeld. Seit Mittwochabend kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu acht Wildunfällen mit Rehen. Schwerpunkt war dabei der späte Abend und die Zeit zwischen fünf und sechs Uhr morgens. Bei zwei Rehen blieb der Verbleib nach dem Unfall unklar und die zuständigen Jagdpächter kümmerten sich um die Nachsuche, in den weiteren Fällen waren die Wildtiere nach der Kollision sofort tot. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt knapp 10.000 Euro, Menschen kamen nicht zu Schaden. Bitte achten Sie, insbesondere bei den aktuellen Sicht- und Straßenverhältnissen, auf angepasste Geschwindigkeit und eine vorrausschauende Fahrweise.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld