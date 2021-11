Nach Unfall kurze Vollsperrung auf A 3 bei Einhausung Goldbach/Hösbach

Gegen 10.45 fuhr eine 54-jährige Ford-Fahrerin auf der A3 Richtung Würzburg. Zwischen Goldbach und Hösbach wollte sie vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie vermutliche einen auf der rechten Spur fahrenden Audi und stieß mit ihm zusammen. Nach dem Zusammenstoß verlor die Ford-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, rammte in die Wand der Einhausung, drehte sich um die eigene Achse und kam schließlich zum Stehen.

Der Audi-Fahrer blieb unverletzt, die Ford-Fahrerin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren aus Goldbach, Hösbach und Waldaschaff waren vor Ort, sie sicherten die Unfallstelle und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzen Vollsperrung konnten der Verkehr zweispurig bis zur Bergung beider Autos an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Wegen des Rückstaus in der Einhausung schaltete diese mehrfach auf Blockabfertigung und sperrte den Tunnel immer wieder komplett. Der Sachschaden summiert sich auf mehre zehntausend Euro.

rah