Nur noch Schrottwert haben zwei Autos nach einem Unfall in Hösbach. Gegen 7.20 Uhr war eine 39-jährige Opel-Fahrerin von Laufach Richtung Hösbach auf der B26 gefahren. An der sogenannten Stachus-Kreuzung wollte sie nach links Richtung Autobahn abbiegen und übersah vermutlich die rote Ampel. Sie kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Sie wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die BMW-Fahrerin kam mit einem Schrecken davon. An beiden Autos entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Feuerwehr Hösbach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Straße und regelte den Verkehr. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge war der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt, was zu erheblichen Staus in allen Richtungen führte.

