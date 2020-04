Nach Unfall einfach heim gefahren

Ein stark beschädigtes Auto lenkte zunächst die Blicke einer aufmerksamen Zeugin auf sich. Am Donnerstag, gegen 19:45 Uhr, wurde ein Autofahrer gesehen, wie er mit seinem deutlich unfallbeschädigten Auto durch Kreuzwertheim fuhr. Die informierte Polizeistreife entdeckte dann im Rahmen der Fahndung in der Einfahrt eines Anwesens im Wohngebiet „Laufer“ einen an der Frontseite beschädigten VW, bei dem die vorderen Reifen geplatzt sowie beide Airbags ausgelöst waren. Im Haus befand sich der 80-jährige Fahrer.

Er gab an, auf der Staatsstraße 2315 einen Unfall verursacht zu haben. Von der Unfallstelle weggefahren sei er, um die Fahrbahn nicht zu blockieren. Da der Mann stark nach Alkohol roch, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Dort wurden, nachdem ein erster Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille ergab, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Offensichtlich war der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke geprallt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 13.000 €.

Rechtsfahrgebot missachtet

Urspringen, Lkr. Main-Spessart Eine Missachtung des Rechtsfahrgebots führte am Donnerstag zur Kollision zweier Fahrzeuge. Der 57-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr die Hauptstraße in Richtung Marktheidenfeld. Im Verlauf der Kurve auf Höhe der Einmündung Schmiedsgasse bewegte er sich mit seinem Omnibus so weit auf der linken Fahrbahnseite, dass ein entgegenkommender Audi nicht ausweichen konnte und es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt 3500 €.

Sattelzug streift Mauer

Hasloch, Lkr. Main-Spessart Zur Beschädigung einer Gartenmauer kam es am Donnerstag, gegen 13:00 Uhr. Der 63-jährige Fahrer eines Sattelzugs nahm die Kurve Spessartstraße/Hasselberger Steige in einem zu engen Bogen und rammte dadurch mit seinem Lkw eine Grundstücksmauer. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 2000 € angegeben.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld