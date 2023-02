Nach Unfall auf A3 bei Waldaschaff: Polizei sucht Zeugen

Dem aktuellen Sachstand nach befuhr ein 38-Jähriger gegen 13.10 Uhr mit seinem VW Crafter den mittleren Fahrsteifen der A3 in Richtung Frankfurt. Als er im Rahmen eines Überholvorgangs mit seinem Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden BMW eines 34-Jährigen. Der genaue Ablauf des Überholvorgangs und der exakte Unfallhergang sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Aschaffenburger Verkehrspolizei.

Der BMW kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Crafter touchierte zunächst den Lastwagen eines 55-Jährigen und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 34-jährige Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt worden sind. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der BMW und auch der Crafter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach wurde während der Unfallaufnahme durch die örtlichen Feuerwehren und die Autobahnmeisterei unterstützt. Die A3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die notwendigen Aufräumarbeiten vollgesperrt werden. Der Rückstau reichte bis zur Anschlussstelle Weibersbrunn.

Mann bei Unfall auf A3 nahe Waldaschaff verletzt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können und insbesondere den mutmaßlich unfallursächlichen Überholvorgang beobachten konnten, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Gasgeruch löst Einsatz aus - Entwarnung nach Überprüfung

Aschaffenburg-Damm. Gasgeruch im Keller eines Mehrfamilienhauses in Damm hatte am Mittwochabend Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Hausbewohner mussten das Gebäude kurzzeitig verlassen. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm.

Gegen 23 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Meldung über Gasgeruch in einem Keller in einem Mehrparteienhaus im Lohrweg ein. Die Rettungskräfte und die Aschaffenburger Polizei waren schnell vor Ort. Das Haus wurde als Vorsichtsmaßnahme geräumt und die Bewohner in Sicherheit gebracht. Eine Überprüfung der Feuerwehr und anschließend auch der Stadtwerke konnte einen Gasaustritt ausschließen. Die über 40 Bewohner des Hauses konnten in der Folge wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Auto fährt gegen Friedhofsmauer - Fahrer unverletzt

Mömbris-Niedersteinbach. Am Mittwochnachmittag ist ein 63-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer gefahren. Verletzt wurde niemand. Unfallursache ist mutmaßlich eine medizinische Ursache.

Um kurz nach 15 Uhr ist der Kleintransporter in der Dörnsteinbacher Straße von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen die dortige Friedhofsmauer gefahren. Hierdurch wurde die komplette Front des Transporters eingedrückt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die Mauer wurde beschädigt. Die Schadenshöhe liegt schätzungsweise bei rund 20.000 Euro.

Der 63-Jährige Fahrer wurde vom Rettungsdienst untersucht. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Unfallursache ist mutmaßlich dennoch eine medizinische Ursache. Mit den Unfallermittlungen ist die Polizei Alzenau betraut.

Weitere Zeugenaufrufe

Goldbach. Am Mittwoch zwischen 3.20 und 13.20 Uhr wurde ein im Dammer Weg geparkter weißer VW im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt.

Aschaffenburg. Im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines in der Obernauer Straße geparkten Opel Corsa beschädigt.

Aschaffenburg-Damm. Zwischen 11.30 und 15.15 Uhr wurde am Mittwoch ein in der Haidstraße geparkter schwarzer BMW am linken Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Alzenau. Vor einem Elektronikmarkt in der Emmy-Noether-Straße wurde am Mittwoch zwischen 9.40 und 10.10 Uhr ein geparkter schwarzer Dodge im Bereich des linken Kotflügels beschädigt.

Alzenau-Wasserlos. Zwischen 8.40 und 13 Uhr wurde ein im Hellersweg geparkter brauner Hyundai im Bereich der Fahrertür beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

