Nach tätlicher Auseinandersetzung in Würzburg: 48-Jähriger schwer verletzt

Kurz vor 2.30 Uhr hatte ein Zeuge den Notruf gewählt und eine Auseinandersetzung vor einer Bar in der Theaterstraße mitgeteilt. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wurde kurz darauf auf zwei Männer aufmerksam, die am Einsatzort mit Fäusten aufeinander einschlugen. Die Beamten schritten unverzüglich ein und nahmen den Hauptaggressor vorläufig fest. Da sein Kontrahent plötzlich regungslos am Boden lag, leistete eine weitere Streifenbesatzung sofort Erste Hilfe und begann mit der Reanimation des Mannes.

Die Beamten setzten die Reanimation bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fort, der die Erstversorgung übernahm und den 48-Jährigen mit kritischem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus brachte. Nach aktuell vorliegenden Informationen ist der Zustand des Mannes mittlerweile stabil.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 33-Jährigen aus Delmenhorst in Niedersachsen. Er blieb über Nacht in Polizeigewahrsam und wurde am Samstag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die strafrechtlichen Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt geführt.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Polizeipräsidium Unterfranken/mm