Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr gerieten eine 23-Jährige und ihr 38-jähriger Freund, beide aus Marktheidenfeld, im Auto der jungen Frau in der Rathaustiefgarage in Marktheidenfeld in Streit. In dessen Verlauf bemächtigte sich der Mann des Fahrzeugschlüssels und warf die Frau aus dem Auto. Er flüchtete anschließend mit dem VW Up durch die geschlossene Schranke der Tiefgarage und fuhr davon. Nach der Fahndung konnte das Fahrzeug in Erlenbach bei Marktheidenfeld verlassen aufgefunden werden. Der Mann, der betrunken und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, konnte schließlich durch eine Streife der Polizei Marktheidenfeld in seiner Wohnung in Marktheidenfeld aufgefunden und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er heftigen Widerstand und wurde hiernach in einer Zelle der Polizei Marktheidenfeld untergebracht. Er wurde nach den erforderlich polizeilichen Maßnahmen und seiner Ausnüchterung am Sonntagmorgen wieder entlassen.

Bei den Widerstandshandlungen wurde der Mann leicht verletzt, die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Es entstand am Fahrzeug der Frau und an der Schranke der Tiefgarage ein Schaden von gut 5500 Euro. Den Mann erwarten nun neben Strafanzeigen wegen verschiedener Verkehrsdelikte eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und – da in seiner Wohnung auch noch eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurde – eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei Marktheidenfeld/mm