Nach Streit in Würzburger Restaurant: Zwei Männer festgenommen

Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt kurz vor 16.30 Uhr am Einsatzort in der Haugerpfarrgasse eintraf, machten Zeugen auf die beiden Randalierer aufmerksam, die das Restaurant zwischenzeitlich verlassen hatten und über den Barbarossaplatz in Richtung Reisgrubengasse davongelaufen waren. Beide waren offenbar alkoholisiert, verweigerten jedoch die Durchführung eines Atemalkoholtests. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass einer der beiden u. a. einen Wirt im Restaurant tätlich angegriffen und leicht verletzt haben soll.

Die beiden 46 und 51 Jahre alten Männer verhielten sich auch gegenüber den polizeilichen Einsatzkräften aggressiv und weigerten sich, ihre Personalien preiszugeben. Bei den folgenden Maßnahmen, die dem Zweck der Identitätsfeststellung dienten, leistete der Ältere Widerstand. Er trat gegen das Bein eines Beamten und musste daraufhin unter Einsatz unmittelbaren Zwangs überwältigt werden. Laut Zeugenangaben soll auch er derjenige gewesen sein, der dem Wirt angegriffen und eine Verletzung am Ohr zugefügt haben soll. Beide Männer wurden in der Folge zur Unterbindung weiterer Straftaten bzw. aufgrund der Alkoholisierung zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Da der Ältere damit drohte zu beißen und zu spucken, kam bei seiner Gewahrsamnahme auch eine sogenannte "Spuckschutzhaube" zum Einsatz. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Beamten fortlaufend und bedrohte sogar einen von ihnen mit dem Tode.

Nach Einholung einer richterlichen Anordnung verbrachten beide Männer die Nacht zum Donnerstag in einer Arrestzelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Der 51-Jährige muss sich nun in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren verantworten.

Opferstock in Würzburg aufgebrochen - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/UNTERDÜRRBACH. Zwischen Sonntag und Dienstag wurde in einer Kirche in der Unterdürrbacher Straße der Opferstock für Sternsinger durch einen unbekannten Täter aufgebrochen. Ob sich darin Geld befand, welches demzufolge entwendet wurde, konnte nicht geklärt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstagmorgen um 04:50 Uhr wurde der Fahrer eines BMWs durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeistreife stellte bei dem Würzburger deutlichen Alkoholgeruch fest. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,8 Promille ergab, war für ihn die Weiterfahrt beendet. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren, weil er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Fußgängerin bei Unfall in Würzburg verletzt - Polizei sucht Mann als Zeugen

WÜRZBURG/ZELLERAU. Bereits am Montag 09.01.2023 um 18:45 Uhr ereignete sich in der Mainaustraße auf Höhe Feuerwehrschule ein Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Die 80-jährige Würzburgerin überquerte ordnungsgemäß bei der für sie grün zeigenden Fußgängerampel die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einer stadtauswärts fahrenden VW-Fahrerin erfasst. Die Pkw-Fahrerin stieg aus und kümmerte sich um die Rentnerin. Vor Ort gab es einen unbeteiligten männlichen Zeugen im Alter von ca. 20-30 Jahren. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nach diesem.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und bittet den unbeteiligten Zeugen sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt