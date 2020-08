Vorausgegangen war, dass gegen 21 Uhr zunächst ein 16-Jähriger aus dem Altlandkreis Alzenau am Mainufer bei einer Streitigkeit auffiel. Nachdem der Jugendliche gegenüber der Polizei die Angabe seiner Personalien verweigerte, sollte er zu einem Streifenwagen verbracht werden. Hiergegen wehrte sich der junge Mann mit Kräften und versuchte unter anderem die Polizeibeamten wegzustoßen. Ein 16-jähriger Aschaffenburger versuchte seinen Kumpel aus dem Gewahrsam der Polizei zu befreien. Beide Jugendliche wurden daraufhin in Gewahrsam genommen und auf der Dienststelle an ihre Eltern übergeben. Auf die beiden Männer kommen nun Strafanzeigen wegen Widerstandes bzw. Gefangenenbefreiung zu.

Fluchend und tretend in Polizeigewahrsam

Großostheim. In Großostheim randalierte am Freitagmittag eine 22-Jährige zunächst in der Wohnung ihres Bekannten. Dieser verständigte daraufhin die Polizei, da er seiner Bekannten selbst nicht Herr wurde. Nachdem die junge Frau den Aufforderungen des Wohnungsinhabers sowie der Polizeibeamten die Wohnung zu verlassen nicht nachkam, sollte sie von zwei Polizeibeamte aus der Wohnung geführt werden. Hierauf reagierte die 22-Jährige zunächst mit diversen Kraftausdrücken gegenüber den Beamten, woraufhin die Polizisten die Frau in Gewahrsam nehmen wollte. Dabei versuchte sie dann einen Beamten zu treten und wehrte sich mit Kräften gegen die Fesselung. Auf der Dienststelle angekommen erfolgten eine Blutentnahme sowie ein Gewahrsam der alkoholisierten Tatverdächtigen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter der Rufnummer 06021/ 857-0, in Verbindung zu setzen.

Unfall mit zwei Leichtverletzten und hoher Schaden

Großostheim. Auf der Ortsentlastungsstraße ereignete sich am Freitagnachmittag ein Unfall mit zwei leicht verletzten Personen. Gegen 15:25 Uhr fuhr der Fahrer eines VW Golf auf der Stockstädter Straße aus Richtung Industriegebiet kommend. An der Kreuzung zur Ortsentlastungsstraße wollte der VW-Fahrer nach links in Richtung Aschaffenburg abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der Stockstädter Straße, aus Richtung Ortsmitte kommenden KIA, der

die Kreuzung geradeaus überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt. Zudem mussten beide Fahrzeugführer mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Aschaffenburg. In der Rhönstraße wurden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Freitag gegen 16:15 Uhr auf einen E-Scooter aufmerksam. Nachdem an dem Fahrzeug augenscheinlich kein Versicherungskennzeichen angebracht war, entschieden sich die Beamten zu einer Kontrolle. Der 37-jährige Lenker gab zu, über keine erforderliche Haftpflichtversicherung für den E-Scooter zu verfügen. Als Konsequenz erfolgten die Sicherstellung des Scooters sowie eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Berauschter Autofahrer kontrolliert

Haibach. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg gegen 0:55 Uhr auf der Würzburger Straße in Haibach auf einen Citroen aufmerksam. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde das Auto angehalten und dem Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Blutentnahme im Krankenhaus. Im Falle eines positiven Blutergebnisses drohen dem Fahranfänger empfindliche Konsequenzen hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis sowie eine Geldstrafe.

Unfallflucht in Mespelbrunn

Mespelbrunn. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes parkte sein Auto gegen 15 Uhr. Bei seiner Rückkehr gegen 16 Uhr stellte der Geschädigte eine Beschädigung an der Motorhaube in Form von Kratzern fest. Augenscheinlich stieß ein bis dato unbekannter Verursacher gegen den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

xere/Polizei Aschaffenburg