Nach Schulwegunfall in Stockstadt - 13-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Die 13-Jährige befand sich am Donnerstag, gegen 07:20 Uhr, mit ihrem Fahrrad in der Hessenstraße auf dem Weg zur Schule. Zeitgleich befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Auto die Großostheimer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr die Schülerin auf die Kreuzung Hessenstraße/Großostheimer Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der 57-Jährigen. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Die Schülerin, die ohne Helm unterwegs war, stürzte von ihrem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst musste sie zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Im Zusammenhang mit der Sicherheit auf Schulwegen weist die unterfränkische Polizei auf die folgenden Punkte hin:

Sorgen Sie für eine gute Erkennbarkeit: Dies gilt für Fußgänger und Radfahrer. Reflektierende Warnwesten, Reflektoren an Bekleidung und Schultaschen sowie eine ordnungsgemäße Beleuchtung der Fahrräder erhöhen die Wahrnehmbarkeit und verhindern, dass man bei Dunkelheit oder schlechten Witterungsverhältnissen übersehen wird.

Verkehrssicherheit: Bitte prüfen sie, ob sich die Räder und Scooter ihrer Kinder in einem verkehrssicheren und vorschriftsmäßigen Zustand befinden. Ein Fahrradhelm sollte unverzichtbar sein.

Helfen Sie so mit, dass ihre Kinder sicher auf dem Schulweg unterwegs sind.

Fahrradfahrer touchiert Auto und flüchtet - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und dem Hyundai einer 54-Jährigen. Im Anschluss flüchtete der Mann, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen etwa 13:30 Uhr befand sich die 54-Jährige am Donnerstag mit ihrem Hyundai in der Hanauer Straße und wollte in einen dortigen Parkplatz einfahren. Auf Höhe des Parkplatzes vernahm sie einen Knall und konnte beim Aussteigen einen Fahrradfahrer feststellen, der direkt hinter ihrem Fahrzeug stand. Dieser gab an, dass nichts passiert sei und fuhr weiter. An der Fahrerseite konnte die 54-Jährige jedoch einen frischen Unfallschaden feststellen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

25 Jahre alt

kurze dunkle Haare

Unterwegs mit einem hellen Fahrrad

Der Sachschaden am Auto der Frau beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Radfahrer stürzt offenbar alleinbeteiligt - Zeugen gesucht

Stockstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 84-Jähriger mit seinem Fahrrad am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, die Schwabenstraße in Richtung Schillerstraße und stürzte hierbei nach derzeitigem Stand alleinbeteiligt. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Mann mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.

Außenspiegel an geparktem Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Kahl. Am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Aschaffenburger Straße geparkten weißen Opel Combo und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Quelle: Polizei Unterfranken/lady