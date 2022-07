Nach Ruhestörung in Alzenau: 67-Jähriger geschlagen - dieser schlägt junge Frau

Dabei wurden laut Polizei zwei Personen leicht verletzt. Ein 67-jähriger Anwohner fühlte sich durch den Lärm von einer Feier in der Hanauer Straße gestört und wollte die Feiernden ermahnen. Nachdem er vehement an der Eingangstüre des Hauses gerüttelt hatte kam es zu einer verbalen Streitigkeit, die schließlich in einem Handgemenge endete. Ein Unbekannter schlug den 67-jährigen Beschwerdeführer, welcher seinerseits wiederum eine 28-jährige Frau schlug. Sowohl der Beschwerdeführer, als auch die Frau erlitten leichte Verletzungen.

Fahrradfahrerin verunfallt

Alzenau, Kälberau. Am Freitagnachmittag, gegen 14.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Radweg von Kälberau nach Michelbach. Ein Ehepaar befuhr hintereinander mit seinen Fahrrädern den Radweg. Nachdem dem 64-Jährigen etwas aus der Fahrradtasche gefallen war, bremste er ab. Die 58jährige Ehefrau bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ebike auf das Fahrrad ihres Mannes auf. Bei dem folgenden Sturz erlitt die 58jährige leichte Verletzungen, sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Geparkter Wagen angefahren

Alzenau, Hörstein. Am Donnerstag, in der Zeit von 06.30 bis 15 Uhr wurde ein am Jüdischen Friedhof in Hörstein geparkter Pkw Volvo V60 durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und hierdurch am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Weiterfahrt unterbunden

Karlstein a. Main, Dettingen. Am Freitag gegen 23 Uhr stellte eine Streife der PI Alzenau in der Frankenstraße in Dettingen einen 67jährigen Mann aus Fulda fest, der stark verwirrt war, augenscheinlich an Demenz leidet und sich in der Dunkelheit nicht mehr auskannte. Der Mann machte einen derart wirren und desorientierten Eindruck, dass die Beamten den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicherstellten und ein Taxi riefen, welches den Mann sicher zu seinen Angehörigen nach Fulda zurückbrachte.

Fahrrad in Kahl entwendet

Kahl a. Main. Am Donnerstag, im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 19:50 Uhr wurde ein am Bahnhofsplatz in Kahl abgestelltes Fahrrad samt Fahrradschloss entwendet.

Diebstahl aus Rohbau

Alzenau, Michelbach. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drang ein unbekannter Täter in einen fast fertigen Rohbau in der Kälberauer Straße in Michbelbach ein. In der Folge entwendete der Täter diverses Gerät sowie eine Kühlbox im Wert von etwa 300 Euro. Wie der Täter ins Objekt gelangte ist noch unklar, da am Haus keinerlei Aufbruchspuren feststellbar waren.

Polizei Alzenau/kick