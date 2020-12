Nach Raubüberfall auf Bankfiliale in Groß-Umstadt: Wer erkennt diese Person?

Der Abgebildete steht im Verdacht, am Donnerstagabend (5.11.) die Postfiliale in Groß-Umstadt über den Hintereingang betreten zu haben. Dort bedrohte er mit einer Schusswaffe die beiden weiblichen Angestellten, ließ sich den Tresor zeigen und flüchtete zu Fuß mit Scheingeld in fünfstelliger Höhe. Der Täter wurde auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Bei seiner Tatausführung war er mit einer roten Kapuzenjacke bekleidet, auf der ein gelbes

Symbol wahrgenommen wurde. Sein Raubgut hatte der bislang Unbekannte in eine schwarze Tasche gesteckt.

Zeugen, die den Abgebildeten wiedererkennen, Angaben zu seiner Identität oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) zu melden. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

sob/Polizei Südhessen