Nach Parkrempler in Lohr einfach weggefahren

Aufgrund der der Zeugenaussage, der sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges gemerkt hatte, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser habe den Zusammenstoß eigenen Angaben zufolge nicht bemerkt.

Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro Der Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 1.500,- €. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Es wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Kreuzendes Fahrzeug übersehen - Unfall in Lohr

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Montagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Partensteiner Straße. Ein 52jähriger Lohrer Bürger wollte mit seinem Seat Leon aus einer Grundstückseinfahrt auf die Partensteiner Straße auffahren, übersah hierbei jedoch den auf der Hauptstraße fahrenden Daimler des Geschädigten. Durch den Zusammenstoß entstand am Seat Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro und am Daimler Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- €. Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei gebührenpflichtig verwarnt.

Kleinunfall beim Ausparken in Lohr

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Beim Rangieren übersah ein 64jähriger Fahrzeugführer am Montagmorgen mit seinem VW Transporter einen geparkten Mercedes Sprinter. Auf der Zufahrt zu einem Firmengelände in der Straße Zum Eisen-gießer stieß der Mann mit der Anhängerkupplung seines Pkw gegen die Frontstoßstange des Geparkten. Hierbei entstand Fremdschaden in Höhe von rund 1.000 Euro Der VW und der Fahrzeugführer blieben unbeschädigt.

Der 64jährige wurde von der Streifenbesatzung verwarnt.

dc/Meldungen der Polizei Lohr