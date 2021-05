W. Er wurde mittlerweile wieder in die Fachklinik zurückgebracht.

Zusammen mit einem weiteren Patienten war der Gesuchte am 27. April aus einer Fachklinik im nordhessischen Bad Emstal entkommen. Nachdem der Komplize bereits am vergangenen Wochenende in Maintal dingfest gemacht werden konnte, endete mit dem gestrigen Zugriff schließlich auch für Willeführ die tagelange Flucht des Duos.