Nach Mülltonnenbrand im Strietwald: Ermittlungen gegen 18-Jährigen

Ein 18-jähriger Schüler der Werkstätte hatte offenbar einen Zigarettenstummel in der Tonne entsorgt. In der Folge entzündete sich der Müllcontainer. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt in der Sache wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Vergangenen Mittwoch waren gegen 13 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz, nachdem eine große Mülltonne bei einer Schulungswerkstatt in Flammen stand und auch auf Teile des Gebäudes übergegriffen hatte. Der Brand konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden. Die Schüler und Lehrer der Werkshalle hatten sich in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte im Bereich von mehreren zehntausend Euro liegen.

Geldbörsendiebstahl in City Galerie – Wer hat etwas beobachtet?

Aschaffenburg. Am Dienstag haben Unbekannte eine 35-Jährige in der City Galerie bestohlen und sind unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen der Tat.

Die Frau war in dem Einkaufszentrum und bemerkte beim Verlassen, dass ihr Portemonnaie aus ihrem Rucksack fehlte. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach ist ein einfacher Verlust unwahrscheinlich. Der Tatzeitraum lässt sich stark eingrenzen. Der Diebstahl muss sich zwischen 15.50 Uhr und 15.57 Uhr ereignet haben, als die Bestohlene auf dem Weg zu ihrem Auto war.

Auf der Strecke nutzte die Frau eine Rolltreppe. Hier befanden sich zwei nicht näher zu beschreibende Personen hinter ihr. Möglicherweise kam es hier zu der Tat.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Radfahrer nach Unfall flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg-Damm. Nach einem Unfall mit Blechschaden hat sich am Samstagabend ein unfallbeteiligter Radfahrer vom Ort des Geschehens entfernt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Die Fahrerin eines KIA Rio wollte um 18.15 Uhr im Kreuzungsbereich von der Mühlstraße in die Burchardstraße nach links abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem hinter dem KIA fahrenden Radfahrer, der offensichtlich weiter geradeaus den Kreuzungsbereich passieren wollte. Der Zweiradfahrer kam glücklicherweise nicht zum Sturz. Er fuhr jedoch nach der Kollision weiter ohne seine Personalien anzugeben. An dem Pkw ist ein Schaden in Höhe mehrere hundert Euro entstanden.

Die Polizei Aschaffenburg ist mit der Unfallaufnahme betraut und ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht. Der Radfahrer kann lediglich als männlich beschrieben werden. Er trug keinen Helm und war mit einer Art Citybike oder Rennrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weiterer Fall eines Containerdiebstahls von Baustelle

Hösbach. Nach dem Diebstahl zweier Baucontainer im Laufe des Wochenendes wurde der Polizei Aschaffenburg ein weiterer Fall bekannt. Auch hier hoffen die Ermittler auf Hinweise aufmerksamer Zeugen.

Das Fehlen des Containers ist dem Bauherrn am Montagmorgen um 9 Uhr aufgefallen. Dem aktuellen Sachstand nach war der freistehenden Bauwagen zuletzt am 19. Januar auf dem Gelände in der Zeppelinstraße gesehen worden. Von den Dieben, die den Baucontainer mit einem Kran und einem Lkw abtransportiert haben müssen, fehlt bislang jede Spur.

Der Beuteschaden beziffert sich auch in diesem Fall auf mehrere tausend Euro. Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang zwischen den beiden gestohlenen Bauwagen vom Wochenende und dem hier entwendeten Container.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Mömbris. Zwischen 13.20 Uhr und 13.35 Uhr wurde am Dienstag auf dem REWE-Parkplatz am "Klinger" die Heckklappe eines geparkten braunen BMW zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

