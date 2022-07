Nach Motorradunfall in Neustadt - Zeuge gesucht

Am Donnerstag, Nachmittag, gegen ca. 15:45 Uhr überholte ein von Neustadt a. Main in Richtung Marktheidenfeld fahrender Pkw-Fahrer mit seinem blauen Opel, einen auf der St 2315 in der gleichen Richtung fahrenden Fahrradfahrer. Nach ersten Ermittlungen kam während des Überholvorgangs ein, in Richtung Neustadt a. Main fahrender, Motorradfahrer entgegen. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Pkw-Fahrer aufgrund des Überholvorgangs noch auf der Gegenfahrspur befand und es deshalb zur Kollision zwischen dem linken Außenspiegel und der Hand des Motorradfahrers kam. Dieser erlitt dadurch eine Fraktur der linken Hand und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Lohr ist nun auf der Suche nach dem Fahrradfahrer o. ggf. weiteren Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lohr telefonisch unter 09352/874130 oder per Email an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu wenden.

Tisch und Brückenpfeiler in Lohr beschmiert

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Bereits über das vergangene Wochenende beschmierten bis dato noch unbekannte Täter einen Tisch sowie einen Brückenpfeiler am Sendelbacher Mainufer mit verschiedenen Schriftzügen. Die Stadt Lohr a. Main erstattete deshalb nun Anzeige. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 500 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet habe und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Lohr telefonisch unter 09352/874130 oder per Email an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu wenden.

Polizei klärt E-Bike-Diebstahl in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Bereits im November 2011 entwendete ein bislang Unbekannter aus einem Lohrer Fahrradgeschäft ein E-Bike im Wert von über 4.000 Euro. Der Mann flüchtete zu Geschäftszeiten mit einem im Verkaufsraum ausgestellten Fahrrad. Eine sofort eingeleitet Fahndung der Polizei verlief negativ. Vom dreisten Fahrraddieb fehlte zunächst jede Spur. Über die am Tatort gesicherten Spuren, konnte nun jedoch ein 40 Jähriger mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden. Dieser ist der Polizei nicht unbekannt. Bereits in der Vergangenheit wurden gegen ihn Ermittlungen wegen Eigentumsdelikten geführt. Nun steht er auch im Zentrum der Ermittlungen in Lohr. Der Mann wird sich nun für den Diebstahl verantworten müssen. Gegen ihn wird Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Würzburg erstattet.

