Nach Messerattacke in Hanau - Polizei fasst weitere Verdächtige

Am Mittwochmorgen wurden in zwei Wohnungen in der Hanauer Innenstadt und in Maintal-Bischofsheim zwei 25-Jährige festgenommen, die nach Ansicht der Ermittler mit der Tat in Verbindung stehen. In der Hanauer Mietwohnung wurde zudem ein 37-jähriger Albaner angetroffen, der sich nach ersten Erkenntnissen wohl illegal im Bundesgebiet aufhält. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Sollte der Verdacht zutreffen, droht ihm wohl die Abschiebung in sein Heimatland.

Die beiden 25-Jährigen aus Hanau und Maintal hingegen sind nach Auffassung der Ermittlungsbehörden dringend verdächtig, im vergangenen Monat an der heftigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Wie bereits berichtet, wurden insgesamt vier Beteiligte im Alter von 17 bis 23 Jahren teils mit Messern schwer verletzt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet daher auch auf mehrfachen versuchten Totschlag sowie versuchte gefährliche Körperverletzung.

Um den genauen Tathergang aufzuklären, richtete die Leitung der Hanauer Kriminalpolizei schon am Tag nach dem Vorfall eine eigene Arbeitsgruppe mit der Bezeichnung "Flügel" ein. Für die sehr komplexe Ermittlungsarbeit wurden bis zu zehn Beamtinnen und Beamten aus unterschiedlichen Kommissariaten ausgewählt, die mitunter rund um die Uhr an der Aufklärung des Falles arbeiteten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand entwickelte sich der Streit, der wohl gegen 21.30 Uhr am Freiheitsplatz seinen Anfang nahm, aus einem scheinbar banalen Anlass heraus. Zunächst soll ein bereits in Untersuchungshaft sitzender 26 Jahre alter Mann mit einem wohl zufällig vorbeikommenden 25-Jährigen aneinandergeraten sein. Bei dem Disput gab dann möglicherweise schnell ein Wort das andere. Innerhalb kurzer Zeit hatten sich weitere Personen am Ort des Geschehens eingemischt, die jeweils den beiden Kontrahenten zugerechnet werden.

Die nun Festgenommenen stammen aus dem Umfeld des bereits inhaftierten 25-Jährigen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten am Mittwochmorgen zudem Kleidungstücke der Verdächtigen und mehrere Messer sicher. Diese Gegenstände werden nun auf Spuren untersucht, ob ein Zusammenhang mit der Tat von Ende April besteht. Zudem wurden geringe Mengen an Drogen sichergestellt.

Die beiden 25-Jährigen sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob auch sie in Untersuchungshaft genommen werden.

dc/Meldung der Polizei Südosthessen (redaktionell bearbeitet).