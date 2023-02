Nach Kokain-Fund in Aschaffenburg: Strafforderungen zwischen über acht Jahren und Freispruch

Ein 26-Jähriger, der den Container, in dem eine Tonne Kokain lagerte, über Wochen im Auge behielt und Autos für die Bergung der Drogen mietete, soll laut Brunners Plädoyer acht Jahre und sechs Monate in Haft. Ein 23-Jähriger, der den Ermittlungen zufolge kurz vor der Tat zum "Bergungstrupp" stieß, sei zu einer Strafe von sechs Jahren zu verurteilen. Für die beiden drogenabhängigen Männer sei die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anzuordnen. Dafür hatte sich zuvor auch der forensische Gutachter ausgesprochen.

Verteidiger Christoph Jahrsdörfer forderte für seinen 26 Jahre alten Mandanten eine Strafe von sechs Jahren. Er verwies auf die Helferrolle, die sein Mandant übernommen hatte: Er sei "ein typischer Arbeitssklave", der nicht an den Drogen, sondern nur an dem versprochenen Lohn interessiert gewesen sei. Da der Container zuvor durch Zoll und LKA geleert wurde, sei von einem versuchten Besitz nicht auszugehen. Auch Jahrsdörfer sprach sich für den Entzug aus.



Rechtsanwalt Ralf Peisl forderte Freispruch für den 23 Jahre alten Angeklagten. Da der Container am 16. Juni geleert wurde, sei die Tat am 21. Juni, als sein Mandant zum "Bergungstrupp" stieß, bereits beendet gewesen. Es handele sich daher um den straffreien Versuch einer Beihilfe. Seinem Mandanten, der zunächst nur als Fahrer von den Niederlanden nach Deutschland fungierte, sei zudem nicht nachzuweisen, dass er wusste, was sich in dem Container befand.

Falls das Gericht dennoch zu einer Verurteilung wegen Beihilfe kommen sollte, sprach sich die Pflichtverteidigerin des 23-Jährigen, Johanna Rath, für eine Strafe von maximal vier Jahren und sechs Monaten aus. Ihr Mandant stehe in der "untersten Stufe der Hierarchie", er sei zufällig hinzugekommen und habe mit der Organisation nichts zu tun gehabt. Wegen seines "erheblichen Drogenproblems" sei ein Entzug anzuordnen, mit dem er unmittelbar beginnen solle.

Das Urteil verkündet die Kammer um 12 Uhr.

Katrin Filthaus