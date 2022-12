Nach Kellerbrand in Aschaffenburg - Bewohnerin im Krankenhaus

Gegen 13.00 Uhr war das Feuer mutmaßlich im Bereich einer Waschmaschine ausgebrochen. Die Aschaffenburger Feuerwehr war schnell vor Ort und bekam den Brand rasch unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Im Zuge der ersten Ermittlungen der Polizei Aschaffenburg ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Verkehrsunfall auf der A3 bei Hösbach - Zwei Fahrstreifen 45 Minuten lang gesperrt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 ist am frühen Freitagmorgen eine 25-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. In Fahrtrichtung Frankfurt waren zwei Fahrstreifen etwa 45 Minuten lang gesperrt.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen fuhr die 25-Jährige mit ihrem Skoda kurz nach 04.30 Uhr an der Anschlussstelle Hösbach auf die A3 in Richtung Frankfurt auf. Auf dem nassen Beschleunigungsstreifen verlor die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, dreht sich um die eigene Achse und prallte gegen die linke Außenleitplanke aus Beton.

Die leicht verletzte 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Skoda hat nach dem Verkehrsunfall nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Zeugenaufrufe

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend war ein unbekannter, schwarzer Pkw auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Volkersbrunn unterwegs. Kurz nach 21.30 Uhr stieß das Fahrzeug gegen einen geparkten VW Polo. Der Verursacher fuhr nach dem Verkehrsunfall einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Polo wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen parkte ein Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen BMW X1 gegen 08.00 Uhr in der Stockstadter Straße. Als er am Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, zurückkehrte, stellte er fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08.15 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand Glaselemente einer Tür des Vereinsheims des Vogelschlutzvereins im Mittelweg beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken