Nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Donnersdorf, im Ortsteil Falkenstein, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit, dass der gesuchte Hausbewohner, von dem zeitweise jede Spur fehlte, von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Gerolzhofen angetroffen werden konnte. Er sei unverletzt und wohl auf, so die Polizei Unterfranken.

mkl