Nach Heuballenbrand in Miltenberg: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Im Altstadtweg in Miltenberg brannten in der Nacht vom 28.09. auf den 29.09.2020 etwa 1.000 Heu- und Strohballen. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf etwa 40.000 Euro. Bei dem Brand waren auch 25 Jungrinder entlaufen. Die Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte der Miltenberger Polizei in den nachfolgenden Tagen hatten für Aufsehen gesorgt.

Die Kripo Aschaffenburg hielt schon nach den ersten Ermittlungen Brandstiftung für möglich. Im Zuge der Untersuchungen war man sich letztendlich sicher, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Ein 20-Jähriger war in der Folge in das Visier der Ermittler geraten und hatte sich zuletzt auch in Lügen verstrickt. Am Donnerstag wurde der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Der 20 Jahre alte Feuerwehrmann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Brandexperten prüfen unterdessen auch, ob der Beschuldigte noch für weitere Brandfälle als Verursacher in Frage kommt.