Nach Griff an die Brust in Lohr - Polizei fasst 22-Jährigen

Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung. Am Montag war eine Zehnjährige am zentralen Omnibusbahnhof durch einen zunächst unbekannten Täter angesprochen und schließlich durch einen Griff an die Brust behelligt worden.

Falsche Polizeibeamte in Frammersbach

Frammersbach, Lkrs. Main-Spessart Falsche Polizeibeamte trieben am 30.06.2021 vor allem im Ortsbereich Frammersbach ihr Unwesen. Der Polizei wurden mehrere Fälle gemeldet, in denen sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab und einen den Einbruch in der Nachbarschaft suggerierte. Da ein Täter noch flüchtig sei, sei das Habe der Opfer in Gefahr. Durch diese Masche versuchen die Täter ihr Opfer zur Herausgabe von Wertsachen an die Täter zu verleiten. In allen bislang bekannten Fällen erkannten die Angerufenen jedoch die Masche und legten auf. Hinweis: Die Polizei wird sie unter keinen Umständen nach zu Hause aufbewahrten Wertgegenständen oder ihrem Vermögen fragen, geschweige denn zur Herausgabe auffordern. Wenn Sie Zweifel haben mit der Polizei zu sprechen legen Sie auf und wählen Sie den Notruf oder die Nummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeiinspektion. Lassen Sie sich nicht verbinden.

Geparkter Chevrolet angefahren

Lohr a. Main, Lkrs. Main Spessart. In der Bahnhofstraße in Lohr am Main wurde vermutlich in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 15:30 Uhr ein auf dem Firmen Parkplatz abgestellter silberner Chevrolet angefahren. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher, der möglicherweise mit einem hellblauen Fahrzeug unterwegs war. Zeugen werden gebeten sich unter 09352/87410 an die Polizeiinspektion Lohr am Main zu wenden.

Gefährlicher Überholvorgang

Lohr a. Main, Lkrs. Main Spessart. Zwischen Lohr und Rechtenbach, kam es gegen ca. 06:45 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein in Richtung Rechtenbach fahrender Omnibus wurde auf Höhe der Papiermühle von einem weißen Mitsubishi Colt trotz Gegenverkehr überholt. Deshalb musste der Überholer knapp vor dem Omnibus einscheren um ein Zusammenstoßen mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Der unbekannte Fahrer im Gegenverkehr musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um nicht mit dem Überholer zu kollidieren. Die Polizei sucht nun nach dem gefährdeten Fahrzeugführer aus dem Gegenverkehr und bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 09352/87410 zu melden.

Motorradfahrer geschnitten

Lohr am Main, Lkrs. Main Spessart. Auf der St 2315 bei Rodenbach soll es gegen ca. 22:10 zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen schwarzen Opel Astra gekommen sein. Beim Überholvorgang hätte der überholende Opelfahrer den Motorradfahrer leicht gestreift, so dass dieser fast gestürzt wäre. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls unter 09352/87410 melden.

