Nach Geldautomatensprengung in Mainaschaff: Hinweis auf Kennzeichen

Wie bereits berichtet, waren in jener Nacht mehrere Anwohner der Behringstraße durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen worden und hatten über Notruf die Polizei alarmiert. Obwohl die Beamten mit zahlreichen Einsatzkräften, darunter auch einem Polizeihubschrauber, rasch vor Ort waren und nach den Tätern fahndeten, gelang deren Festnahme bis dato nicht.

Noch in der Nacht hatte die Polizei Hinweise zum mutmaßlichen Fluchtwagen der Täter erhalten. Demnach soll es sich um eine dunkle Sportlimousine gehandelt haben, an welcher eventuell Kennzeichen mit AB- Zulassung angebracht waren.

Dieser Hinweis konkretisierte sich im Laufe der Ermittlungen jetzt dahingehend, dass in der Tatnacht von einem auf dem Penny-Parkplatz Am Glockenturm abgestellten Nissan die amtlichen Kennzeichen AB-LE 2029 entwendet worden waren. Der Verdacht liegt nahe, dass der Kennzeichendiebstahl als Vortat etwas mit der Geldautomatensprengung zu tun haben könnte.

Die Kripo Aschaffenburg geht jedem Hinweis akribisch nach und bittet jetzt erneut um Hinweise aus der Bevölkerung:

· Wer hat in der Nacht zum Samstag auf dem Penny-Parkplatz Am Glockenturm verdächtige Beobachtungen gemacht?

· Wem ist das mutmaßliche Fluchtfahrzeug mit den Kennzeichen AB-LE 2029 irgendwo aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

sob/Polizei Unterfranken