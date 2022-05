Dem aktuellen Ermittlungsstand nach besteht zwischen den beiden Männern ein bereits länger andauernder Streit, der bei einem neuerlichen Aufeinandertreffen am Mittwochabend eskalierte. Gegen 19 Uhr kam es in der Schwabenstraße in Stockstadt offenbar zu wechselseitigen Körverletzungen zwischen den beiden, wobei auch ein Messer und ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein sollen.

Die Aschaffenburger Polizei war nach Eingang des Notrufes schnell vor Ort. Während der 37-Jährige aufgrund einer schweren Stichverletzung vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste, war sein zwei Jahre jüngerer Kontrahent zunächst geflüchtet. Der 35-Jährige konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung von Kripobeamten vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg übernommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ. Der Haftbefehl wurde gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt. Auch gegen den 37-Jährigen wird wegen eines Körperverletzungsdelikts strafrechtlich ermittelt. Nach aktuellen Informationen sind seine Verletzungen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Hintergründen der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.