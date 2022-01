Nach Gaststättenkontrolle Polizeibeamte beleidigt

Dabei stellten sie fest, dass zwei Gäste gegen das Rauchverbot verstießen. Gegen die Gäste und den Wirt, der das Rauchen duldete, wurden deshalb Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Beim Verlassen der Gaststätte beleidigte der Wirt die Beamten zum Abschied, weshalb ihn nun eine weitere Anzeige wegen Beleidigung erwartet.

Verkehrszeichen mit Graffiti besprüht

Marktheidenfeld. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Verkehrszeichen im Bereich der Parkplätze Mainkai und Lohgraben in Marktheidenfeld mit Graffiti beschmiert. Die Zusatzzeichen der Verkehrsschilder wurden durch einen bislang unbekannten Täter mit grauer Sprühfarbe übersprüht und somit unkenntlich gemacht.

Dachrinne durch LKW beschädigt

Bischbrunn/Oberndorf. Am Freitag zwischen 8 und 14.30 Uhr wurde an einem Anwesen in der Steinstraße die Dachrinne durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Dachrinne wurde durch den Zusammenstoß verbogen und teilweise beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Da sich die Anstoßhöhe in etwa vier Metern Höhe befindet, wurde der Schaden vermutlich durch einen LKW verursacht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.



Polizei Marktheidenfeld/mm