Nach Festnahme in Karlstadt - Polizei findet Diebesgut

Als die Beamten zum Fahrzeug des 40-Jährigen zurückkehrten, stellte sich der Grund der Flucht dar: im Fahrzeug konnten versteckt insgesamt 65 Flaschen von harten Alkoholika sowie diverse Tabakerzeugnisse aufgefunden werden. Diese stammen allesamt aus Ladendiebstahlsdelikten. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der 40-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Diebesgut im Wert von 2.000 Euro wurde sichergestellt.

50 Kilo Kartoffeln von Acker in Karlstadt gestohlen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: In der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:00 Uhr wurde von einem Acker in der Verlängerung des Laudenbacher Weges in Karlstadt insgesamt 50 kg Kartoffeln entwendet. Der unbekannte Täter hatte diese frisch aus der Erde gezogen. Es entstand lediglich ein geringer Beuteschaden.

Tag der Offenen Türe bei der PI Karlstadt

Karlstadt. Am kommenden Sonntag, den 17.07.2022, findet bei der PI Karlstadt in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr ein Tag der Offenen Türe statt. Hier ergibt sich die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit zu werfen. Im Anhang wird das Werbeplakat für die Veranstaltung übersandt. Dieses können Sie ggf. gerne verwenden. Hinweise zur Festnahme des Ladendiebes sowie zum Diebstahl werden an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 erbeten.

dc/Polizei Karlstadt