Nach Explosion einer Kaffeemaschine: Schweinheimer erleidet leichte Verbrennungen

Ein technischer Defekt an einem Kaffeevollautomaten sorgte für einen Brand in Schweinheim.

Gegen 16:30 Uhr wollte sich ein Mann in der Rotäckerstraße in Schweinheim einen Kaffee mittels Vollautomaten zubereiten, als es plötzlich einen lauten Knall gab und die Maschine in Flammen stand.

Mitbewohner hatten die Explosion gehört und brachten sich selbst über das bereits stark verrauchte Treppenhaus in Sicherheit.

Durch den Wohnungseigentümer wurden noch eigene Löschmaßnahmen vorgenommen, sodass sich die Feuerwehr auf Nachlöschmaßnahmen beschränken konnte. Anschließend wurde die Maschine ins Freie gebracht. Das gesamte Wohnhaus, welches zuvor geräumt worden war, wurde mittels Hochdrucklüftern Rauchfrei geblasen.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Maschine aus. Der Sachschaden durch Rauch und Ruß dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren.

Bei den Löschmaßnahmen hatte sich der Wohnungseigentümer eine Rauchvergiftung und leichte Verbrennungen zugezogen. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Hausbewohner, die sich zuvor im Freien in Sicherheit gebracht hatten, konnten nach 30 Minuten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ralf Hettler